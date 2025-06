COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Começa a 34ª edição da Expo Usipa

A 34ª edição da Expo Usipa, uma das principais feiras de negócios e inovação industrial do Brasil, inicia com um aumento de 10% no número de empresas participantes em relação ao ano anterior. Realizada de 17 a 20 de julho em Ipatinga, a feira oferece oportunidades para networking e atualização sobre as últimas inovações nos setores de mineração, siderurgia, tecnologia e mais. Além disso, apresenta novidades como visitas técnicas à área industrial, eventos gastronômicos e shows regionais, reforçando seu papel crucial no fortalecimento do mercado industrial regional. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/34a-edicao-da-expo-usipa-comeca-nesta-quarta-feira-com-novidades/

Rodrigo Pacheco recebe Sindijori MG

O presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digital de MG (Sindijori/MG), Rodrigo Silva Fernandes, foi recebido nesta terça-feira (16) pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Na ocasião, o presidente do Senado destacou a relevância dos veículos representados pelo sindicato, enfatizando que nunca o Brasil precisou tanto da imprensa como agora, para a defesa da democracia e da informação verdadeira. (Jornal Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/presidente-rodrigo-pacheco-recebe-representante-do-sindijori-mg-no-senado/

Carros Antigos e Rock’n’ Roll

No dia 4 de agosto, Caratinga será palco do "3° Bate-papo com os Amigos dos Antigos", um evento dedicado à exposição de carros antigos e à confraternização entre entusiastas. O encontro promete reunir uma grande variedade de veículos e atrativos para toda a família, incluindo pula-pula, pipoca, algodão doce e uma barraca de alimentos dentro do Santuário. Com expectativa de superar os 10 mil visitantes do ano anterior, o evento também arrecadará alimentos por meio de doações voluntárias. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/carros-antigos-e-rockn-roll/

Fazenda é destaque entre produtores de leite

A Fazenda São José, integrante do Grupo Olavo Barbosa e produtora do renomado Leite Fazenda Bela Vista, alcançou o terceiro lugar no Ranking Top 100 MilkPoint de 2024, destacando-se como o terceiro maior produtor de leite do Brasil. Com uma média diária de impressionantes 83,4 mil litros de leite e um total de 30,4 milhões de litros produzidos em 2023, a fazenda exemplifica o crescimento contínuo do setor, impulsionado por melhorias nos sistemas de produção e eficiência operacional. (Portal Mídia Brasil – Guaxupé)

https://www.revistamidiabrasil.com.br/post/fazenda-s%C3%A3o-jos%C3%A9-%C3%A9-destaque-entre-os-maiores-produtores-de-leite-a-do-brasil-1

Cooperativa de Varginha alcança recorde

A Cooperativa Agroindustrial de Varginha, Minasul, alcançou um recorde de exportações de café em 2024, seguindo a tendência nacional de aumento significativo nas vendas externas. Com um crescimento de 63% no embarque de café arábica, a Minasul destacou-se especialmente nos mercados da Suíça, Japão, Holanda, Estados Unidos, Alemanha e outros países. O desempenho recorde é atribuído à escassez de café em alguns países, aliada às regulamentações de importação, consolidando a posição do Brasil como líder global na exportação de café. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/minasul-cooperativa-agroindustrial-de-varginha-alcan%C3%A7a-recorde-de-exporta%C3%A7%C3%B5es-de-caf%C3%A9-2024

Baixa de Furnas preocupa comunidade

O Lago de Furnas, conhecido como "Mar de Minas", enfrenta uma baixa significativa e se aproxima da cota mínima de 762 metros, gerando preocupações entre diversos setores econômicos como turismo e piscicultura. A Unilagos tem cobrado ação urgente das autoridades para manter o nível da água, crucial para sustentar as atividades locais sem comprometer a economia e o meio ambiente da região. A organização destaca a necessidade de monitoramento constante e medidas imediatas para evitar danos irreparáveis à comunidade e ao ecossistema do lago. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/baixa-significativa-no-lago-de-furnas-preocupa-comunidade-e-setores-econ-micos

Rodeio valerá vaga internacional

A novidade do Rodeio de Santana 2024 é que, além dos pontos para o ranking nacional pela Liga Nacional de Rodeios (LNR), o vencedor da montaria em touros em Santana do Paraíso garante vaga para disputa nos Estados Unidos. O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado nos dias 26, 27 e 28 de julho, na Arena Paraíso, com shows nacionais. O rodeio será transmitido ao vivo para todo o Brasil e terá competição de montaria em touro e prova dos três tambores. O vencedor da montaria em touros irá representar Santana do Paraíso na final da LNR, em Barretos, e nos Texas (EUA), tornando-se ainda mais próximo de conquistar o título mundial. (Diário do Aço - Ipatinga)

https://diariodoaco.com.br/noticia/0117204-rodeio-de-santana-do-paraiso-valera-vaga-para-campeonato-nos-estados-unidos