COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

BR terá pontos de parada e descanso

A EcoRioMinas iniciou as obras dos Pontos de Parada e Descanso (PPDs), local para uso exclusivo de caminhoneiros. No Rio de Janeiro, o ponto será na BR-116, no km 209+800, em Seropédica e em Minas Gerais, no km 513+600, na altura do município de Ubaporanga. Os pontos permitem que os profissionais realizarem pausas seguras para descanso ao longo do trecho. O término das obras está previsto para setembro de 2024. Os PPDs vão dispor de mais de 70 vagas para caminhões cada e contarão com banheiros femininos e masculinos, inclusive para pessoas com deficiência, vestiário feminino e masculino, refeitório. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/ecoriominas-inicia-as-obras-dos-pontos-de-parada-e-descanso-em-minas-gerais-e-rio-de-janeiro/

Festival da Cachaça em Salinas

O Festival Mundial da Cachaça, realizado em Salinas de 12 a 14 de julho, celebra a importância da bebida tipicamente brasileira e a segurança alimentar, na cidade que é a Capital Nacional da Cachaça desde 2018. Salinas abriga 24 cachaçarias, representando quase 2% do total no Brasil, e possui 202 rótulos registrados. O evento, que atrai milhares de visitantes, também destaca iniciativas como o projeto "O Legal Merece um Brinde", do IMA, que visa incentivar a legalização da produção e garantir a qualidade da cachaça no estado. (Jornal Andradas Hoje)

https://jornalandradashoje.com.br/festival-mundial-da-cachaca-em-salinas-celebra-a-bebida-tipicamente-brasileira/

Aprovada Política de Hidrogênio Verde

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou um projeto de lei que institui a Política Estadual de Hidrogênio Verde de Baixo Carbono, buscando impulsionar a produção desse combustível sustentável no estado. Com a expectativa de atrair investimentos e expandir discussões sobre o hidrogênio verde, a medida é comparada ao crescimento da energia solar em Minas, que passou a representar 20% da geração solar do Brasil. A indústria vê com bons olhos a legislação, que estabelece um arcabouço regulatório essencial para a descarbonização da economia e incentiva a colaboração entre universidades e empresas. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/politica-estadual-deve-alavancar-projetos-de-hidrogenio-verde/

Exposição dialoga com afromineiridades

A exposição "A valorização e o resgate de nossa cultura", em homenagem à artista Yara Tupynambá, será inaugurada no Palácio da Liberdade em 17 de julho e poderá ser visitada até 25 de agosto. A mostra apresenta mais de dez obras da série "Catopês", celebrando a tradição do congado em Minas Gerais e a contribuição da cultura afro-brasileira. Yara, aos 92 anos, é reconhecida por sua extensa carreira e impacto nas artes plásticas, tendo iniciado seus estudos com Alberto da Veiga Guignard. A visitação é gratuita e aberta ao público e reforça a importância da cultura mineira. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/exposicao-no-palacio-da-liberdade-comemora-o-trabalho-de-yara-tupynamba-em-dialogo-com-as-afromineiridades/

Substituição de charretes por elétricos

São Lourenço está discutindo a substituição das charretes tradicionais por veículos elétricos para promover a sustentabilidade ambiental e preservar a fonte de renda dos charreteiros locais. O debate, que contou com a presença de autoridades, incluindo o deputado Noraldino Júnior e representantes da Cemig, enfatizou o compromisso da cidade com soluções inovadoras que podem transformar a experiência turística e servir de modelo para outras localidades. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/rumo-a-um-futuro-sustentavel-sao-lourenco-discute-a-substituicao-de-charretes-tradicionais-por-veiculos-eletricos/

Comunidades vão produzir farinha de sorgo

Comunidades do semiárido mineiro, especialmente em Monte Azul, estão iniciando a produção de farinha de sorgo para alimentação humana, com apoio da Emater-MG e da Universidade Federal de Viçosa. O projeto visa melhorar a alimentação das famílias e gerar renda, especialmente através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). A farinha de sorgo, que é sem glúten e rica em antioxidantes, será produzida por um grupo de mulheres da comunidade quilombola São Sebastião, que recebeu um moinho doado pela Emater-MG. (Portal G37 de Notícias – Divinópolis)

https://g37.com.br/minas-gerais/comunidades-do-semiarido-mineiro-vao-produzir-farinha-de-sorgo-para-alimentacao-humana/

Evento atrai mulheres à ExpoAgro-GV

O evento "A Voz da Mulher Empreendedora" ocorreu em Governador Valadares durante a 53ª ExpoAgro-GV, focando na gestão e sucessão familiar no agronegócio. Com a presença de líderes como Lu Romancini, CEO da Romancini Troncos, a iniciativa buscou reforçar a importância da participação feminina no setor. O evento, que contou com apoio de diversas instituições como a Univale e Sebrae, visou capacitar e conscientizar mulheres sobre seu papel fundamental na liderança e gestão dos negócios familiares no agronegócio. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/evento-a-voz-da-mulher-empreendedora-atrai-publico-feminino-a-expoagro-gv/