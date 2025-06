COLUNA MG

JF amplia monitoramento urbano

Novas 225 câmeras, com tecnologia de reconhecimento de caractere óptico (OCR) e inteligência artificial embarcada, reforçam a segurança pública de Juiz de Fora, totalizando 333 equipamentos desde quarta-feira (3). Os “olhos” estão espalhados por pontos estratégicos urbanos – como ruas, praças, e locais de grande fluxo – e também na Zona Rural, promovendo um cinturão em torno da cidade, sobretudo nos entroncamentos com a BR-040, para dificultar a entrada de armas, drogas e criminosos. O monitoramento funciona no Centro de Operações da Guarda Municipal da cidade. (Tribuna de Minas – Juiz e Fora)

Trabalho da UFV recebe prêmio

O trabalho Exploring the Science and Art of UAV Light Painting, realizado no Núcleo de Especialização em Robótica (NERo) da Universidade Federal de Viçosa, foi premiado durante a Conferência Internacional de Sistemas Aéreos Não Tripulados (The 2024 International Conference on Unmanned Aircraft Systems). O evento aconteceu em junho, na cidade de Chania, na Ilha de Creta (Grécia). A premiação se deu na seção de Latam Best Paper Awards, cujo objetivo era reconhecer os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento na área de aviação não tripulada da América Latina. (Folha da Mata – Viçosa)

Café mineiro é vendido à China

Um lote produzido na Fazenda da Almas, em Cabo Verde, Sul de Minas Gerais, é um dos cafés incluídos no acordo bilateral para a exportação de café nacional para a Luckin Coffee, maior rede de cafeterias da China. A transação, no valor de US$ 500 milhões, foi firmada em junho. A fazenda utiliza técnicas avançadas de cultivo, como as Unidades Demonstrativas da Epamig, para selecionar variedades ideais de café. Além de preocupações com a qualidade e produtividade, a fazenda adota práticas agroecológicas e métodos inovadores de processamento, como a fermentação, destacando-se no mercado internacional pela sua rastreabilidade e segurança alimentar. (Jornal de Patrocínio)

EcoFish Brasil em BH

A EcoFish Brasil 2024 – O Ciclo das Águas será realizada de 8 a 10 de novembro em Belo Horizonte, no BH Outlet, promovendo a segunda edição da feira de aquarismo com uma expansão significativa. O evento irá reunir expositores de diversos setores relacionados à vida aquática, incluindo criadores de peixes ornamentais, produtores de rações e empresas de turismo subaquático. Com uma estrutura melhorada que inclui climatização, novos banheiros e ampliação do estacionamento, além de uma programação cultural e gastronômica, a feira visa atrair especialistas e entusiastas do aquarismo. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

Formiga confirma Festival da Linguiça

A Administração Municipal de Formiga anunciou as datas para a 16ª edição do aguardado Festival da Linguiça. Este ano, o evento será realizado nos dias 16 e 17 de agosto, na Praia Popular de Formiga. O Festival da Linguiça, conhecido por atrair milhares de visitantes de toda a região e de estados vizinhos, celebra a rica tradição culinária da cidade, destacando a linguiça artesanal, um dos produtos mais icônicos da gastronomia local. Além da degustação de diversas receitas à base de linguiça, o festival oferece uma programação cultural variada, incluindo shows musicais, apresentações artísticas e atividades para toda a família. (Tribuna Formiguense)

Sete Lagoas vai ganhar um aeroporto

Sete Lagoas está prestes a se transformar em um polo aeronáutico com a construção de um novo aeroporto, anunciado pela empresa Campo de Bagatelle. Localizado no distrito industrial Eco 238, próximo a grandes empresas como AmBev e Iveco, o aeroporto terá uma pista de 1.400 metros, hangar com salas VIP, áreas de espera e suítes para pilotos, além de áreas de manutenção e abastecimento de aeronaves. A iniciativa visa atrair investimentos para a região, promovendo desenvolvimento econômico, criação de empregos e fortalecimento da infraestrutura local. (Diário Sete Lagoas)

Vargem Alegre faz Festival do Arroz

Tradição de Vargem Alegre, será realizada neste ano a 33ª edição do Festa do Arroz de 2024. A tradicional Festa do Arroz acontece nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2024 e promete atrair um grande público com sua programação diversificada e envolvente.Além da música, a Festa do Arroz oferece uma série de atividades culturais que celebram a tradição do arroz na culinária local e conta ainda com o desfile da Rainha do Arroz, um espetáculo à parte que pretende encher os olhos e aquecer os corações. (Jornal dos Vales)

