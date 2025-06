COLUNA MG

Bom Samaritano anuncia ampliação

A Beneficência Social Bom Samaritano, responsável pela administração do Hospital Bom Samaritano de Governador Valadares, anunciou a ampliação das instalações e serviços. O evento marcou, de forma simbólica, a instituição da pedra fundamental no local onde será construído o anexo, que contará com a construção do Anexo VI, a instalação médica, com 7 andares, que abrigará importantes setores, como cardiologia, Centro de Residência Médica, lavanderia, arquivo, Central de Material Esterilizado (CME) e Medicina Nuclear. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/hospital-bom-samaritano-anuncia-ampliacao-de-complexo-referencia-em-tratamento-de-cancer/

Festival Internacional de Teatro em Sabará

O município de Sabará recebe no Cerbambu - Centro de Referência do Bambu em Ravena o Festival Internacional de Teatro, Palco & Rua de Belo Horizonte (FIT BH) de 2024. Este renomado festival, que celebra sua 16ª edição, será um marco histórico, comemorando 30 anos de existência e 10 anos de reconhecimento do teatro como Patrimônio Cultural Imaterial de Belo Horizonte. Com uma proposta de construção de pontes culturais que ligam o passado ao presente e projetam visões para o futuro, o festival convida o público a refletir sobre a importância do teatro na preservação das memórias sociais e culturais. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/34860/sabara-recebe-o-prestigiado-festival-internacional-de-teatro-de-bh

RCM no World of Coffee 2024

A Região do Cerrado Mineiro (RCM), reconhecida internacionalmente pela produção de cafés especiais de alta qualidade está pronta para marcar presença no World of Coffee 2024, que acontece desta quinta-feira (27) a sábado (29), em Copenhague, na Dinamarca. O World of Coffee é um encontro anual que reúne os principais países produtores de café, especialistas, torrefações, exportadores, importadores e baristas de renome internacional, que competem no Campeonato Mundial de Baristas. (Jornal de Patrocínio)

https://jornaldepatrocinio.com/noticias/regiao-do-cerrado-mineiro-marca-presenca-no-world-of-coffee-2024/

Santuário do Caraça comemora 250 anos

O Santuário do Caraça, localizado entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, é um dos mais significativos marcos históricos de Minas Gerais. Fundado em 1774, o local se tornou um importante indutor turístico do estado, além de centro de peregrinação e espiritualidade, atraindo romeiros e visitantes de todo o Brasil e do mundo. No último domingo, 23 de junho, o Santuário do Caraça foi palco de uma celebração histórica que marcou os 250 anos de sua fundação e os 30 anos da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). O evento, que reuniu autoridades, religiosos, visitantes e a comunidade local, foi marcado pelo lançamento do logo comemorativo dos 250 anos do Santuário. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/santuario-do-caraca-comemora-250-anos-de-fundacao-e-tres-decadas-da-rppn/

Estudantes mineiros participam da Genius Olympiad

O Programa de Iniciação Científica na Educação Básica (Iceb) da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais destacou-se ao enviar estudantes da Escola Estadual Geraldo Bittencourt, em Conselheiro Lafaiete, para a Genius Olympiad em Nova Iorque. O projeto premiado, "Do outro lado do espelho: Narrativas de Nós e Poéticas do corpo n’(As)pirações das juventudes periféricas", aborda questões como racismo e diversidade, utilizando autopesquisa e literatura. A iniciativa não apenas promove o protagonismo juvenil e habilidades de pesquisa, mas também proporciona aos estudantes uma experiência enriquecedora e representativa internacionalmente, ampliando seus horizontes culturais e acadêmicos. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/estudantes-de-minas-gerais-participam-da-genius-olympiad-com-projeto-sobre-juventudes-perif%C3%A9ricas

Queimadas aumentam 47% na região

Bitucas de cigarros jogadas à beira das rodovias, lixo na porta de de casa, nos quintais, queima do mato seco para viabilizar plantações na zona rural. São os exemplos mais conhecidos e que podem se transformar em grandes incêndios. Durante o período de estiagem, então, a possibilidade e a incidência das queimadas aumentam significativamente. E os números provam isso. Até o momento, a região Centro-Oeste de Minas registrou um aumento de 47% em relação ao mesmo período de 2023. A situação preocupa, não só aos Bombeiros, que trabalham no combate às queimadas, mas também aos profissionais da saúde. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://www.agoracomvoce.com.br/2024/06/20/queimadas-aumentam-47-na-regiao-em-comparacao-com-ano-passado/

Festival de Bandas e Fanfarras

A Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (Adefip) promoveu o 3º Festival de Bandas e Fanfarras Inclusivas. O evento aconteceu neste domingo (23), na praça Pedro Sanches e reuniu Bandas e Fanfarras de Poços de Caldas e da região. Além da participação da Banda Musical Wladmir Ronsini, da Adefip, que existe desde 2018. A fanfarra mirim da Adefip, grupo Maracatu Tambores e a Orquestra de Escaletas da Adefip se apresentaram também. “Temos muito orgulho de promover a inclusão e valorizar o potencial da pessoa com deficiência. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/2024/06/24/adefip-promove-3o-festival-de-bandas-e-fanfarras-inclusivas/