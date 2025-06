COLUNA MG

Cafeicultores lançam rota turística

Na região do Cerrado Mineiro, onde se produz um dos cafés mais conceituados do país – a 1ª Denominação de Origem de café do Brasil (de 2012), acaba de ser lançada a Rota Turística do Café do Cerrado Mineiro, baseada no município de Patrocínio, considerado o maior produtor de café do país. A experiência inclui quatro fazendas (Nunes Coffee, Agro Beloni, Montanari e Alado Coffee) para conhecer as plantações e os processos de cultivo de grãos, além de experimentar a cozinha local e o tradicional café Cerrado Mineiro: notas de chocolate e caramelo. (Jornal de Patrocínio)

Apenas 28% já se vacinou

A vacinação contra a gripe é fundamental para garantir a saúde pública. Em Lafaiete, a imunização prossegue até o fim de maio e a adesão maciça da população é importante para o sucesso da campanha. A enfermeira Ana Paula de Castro Meireles Gonçalves, responsável pelo setor de imunizantes da Prefeitura Municipal de Lafaiete, explicou que, neste momento, a vacina contra a influenza está disponível apenas para o grupo prioritário do Ministério da Saúde. De acordo com Ana Paula, a meta é vacinar 90% dos grupos elegíveis, o que, em Lafaiete, corresponde a 50.966 pessoas. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete0

VI Fórum de Cidades Inteligentes

O VI Fórum Mineiro de Cidades Inteligentes e Sustentáveis abordou o tema "Direito Urbanístico: Aplicações Práticas da Agenda 2030 na Gestão das Cidades". O evento contou com a presença de alunos dos cursos de Direito, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação e Engenharia Civil, além de parceiros. Foram realizadas palestras sobre questões urbanísticas, destacando a importância da interdisciplinaridade para expandir conhecimentos e promover ações voltadas para o desenvolvimento das cidades. (Últimas Notícias – Formiga)

Festejo do tambor mineiro

O Festejo do Tambor Mineiro vai celebrar o Reinado de Minas Gerais pela primeira vez em Ouro Preto. Reunindo guardas de congado, apresentações artísticas e feira de arte e gastronomia, a edição especial será no dia 19 de maio. As atividades têm início na parte da manhã, com a chegada das Irmandades do Rosário em um momento de celebração da cultura reinadeira. Serão 13 guardas, entre Moçambiques, Congos, Caboclos e Marujos vindos de Ouro Preto, Congonhas, Belo Vale e Belo Horizonte. Centenas de guardas mantêm a riqueza dessa tradição afro-mineira no estado. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Sintonia Musicarte em BH

O projeto Sintonia Musicarte, desenvolvido em 2022 como uma iniciativa sociocultural em Belo Horizonte, retorna em sua segunda edição neste ano com o apoio do Instituto Unimed-BH. Cerca de 100 jovens participaram de oficinas de música e dança, promovendo intercâmbio entre diferentes setores da sociedade. Agora, o projeto apresentará um espetáculo itinerante elaborado pelos próprios jovens produtores culturais, com o objetivo de despertar o potencial artístico de novos talentos. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Balança comercial de Minas bate recorde

Minas Gerais volta a registrar, no primeiro quadrimestre deste ano, novo recorde da balança comercial desde 2020, com saldo de US$ 8,5 bilhões. Em abril, o superávit atingiu US$ 2 bilhões, com as exportações alcançando US$ 3,3 bilhões e importações de US$ 1,3 bilhão. As exportações cresceram 8,8%, impulsionadas principalmente pelo aumento nas vendas de minério de ferro, enquanto as importações mantiveram-se estáveis. China e Estados Unidos foram os principais destinos das exportações, enquanto as importações foram majoritariamente da China e Argentina. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Atleta de Paraíso no Sul-americano

Flávia Alessandra Aizza Tavares, aos 19 anos, alcança um marco ao ser convocada para integrar a seleção brasileira no Campeonato Sul-americano de Ginástica Aeróbica em Aracaju. Sua trajetória incomum, iniciada no projeto "Circo Social" de seus pais, ganhou força aos 13 anos na ginástica rítmica e se consolidou na aeróbica em 2022. A pandemia impulsionou sua dedicação, e seu treinamento online a levou ao clube Adiee/Udesc, onde encontrou seu lar esportivo. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Campanha realiza doação de leite

O Ministério da Saúde lançou a campanha anual "Doe leite materno: vida em cada gota recebida", destacando a importância da doação de leite humano para recém-nascidos prematuros ou de baixo peso. A iniciativa visa incentivar o aleitamento materno, destacando seus benefícios para a saúde infantil e materna, incluindo a redução da morbimortalidade infantil e o impacto positivo na saúde da mulher. A campanha foca também no apoio à mulher trabalhadora que amamenta. (Jornal de Uberaba)

Expoleste 2024 promete surpreender

A 20ª Expoleste em Governador Valadares (MG), de 22 a 26 de maio, promete uma experiência gastronômica única, com uma ampla Praça de Alimentação, oferecendo opções de alta gastronomia de 10 empresas do ramo. Os visitantes poderão desfrutar de shows locais diários, além de uma variedade de pratos, bebidas e drinks especiais. Com mais espaço e conforto, a feira multissetorial também incluirá a ExpoCasa, ExpoVarejo e muito mais, garantindo uma semana de negócios e entretenimento para todos. (Diário do Rio Doce – Governador Valadres)

