Tecnologia israelense no saneamento de GV

A Águas de Valadares, concessionária responsável pelo saneamento da cidade, apresentou o plano de ação dos primeiros 100 dias de atuação da empresa na cidade. A empresa atua há apenas 30 dias no município e já realizou mutirões para solucionar problemas relacionados ao abastecimento de água e vazamento de esgoto. A empresa anunciou que reativará reservatórios que não estavam sendo utilizados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Além disso, a empresa pretende instalar na cidade um sistema israelense de detecção de vazamentos, que previne, inclusive, pontos frágeis de toda a rede. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/equipamento-israelense-vai-prevenir-problemas-na-rede-de-agua/

Mariana doa para escoteiros

Um dia histórico para o Grupo Escoteiro 134 Gemar. No último sábado (04), a Prefeitura da Primaz de Minas doou para a instituição um casarão para que o grupo possa construir sua sede. Fundado em 14 de abril de 2016, o grupo de escoteiros de Mariana vinha se empenhando para a aquisição de um espaço próprio, onde pudesse realizar suas atividades de escotismo. A sede, além de oferecer um ambiente acolhedor e seguro para as atividades regulares do grupo, também será o centro de todas as iniciativas do 134 Gemar, como reuniões, treinamentos e eventos comunitários. (O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/9820/prefeitura-de-mariana-doa-casarao-para-o-grupo-escoteiro-134-gemar

Feira Literária do Autor Montes-clarense

Montes Claros se prepara para a terceira edição do Flam! (Feira Literária do Autor Montes-Clarense), que começou dia 6 de maio no Centro Cultural Hermes de Paula. O evento conta com o apoio da Secretaria de Cultura da Prefeitura e é realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras/Estudos Literários da Unimontes, em parceria com academias de letras locais. Com lançamentos de livros, peças teatrais e bate-papos literários, a programação promete movimentar a cidade durante toda a semana, oferecendo diversão e cultura para todos os públicos. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/comecou-a-feira-literaria-do-autor-montes-clarense/)

Carreta levará doações para gaúchos

A fotógrafa Mislaine Mendonça, comovida por vídeos que retratavam a tragédia vivida pelos gaúchos, mobilizou a cidade de Arcos em uma campanha de doações. Em parceria com voluntários e o Arcos Clube, a iniciativa já arrecadou toneladas de donativos, que serão enviados em uma carreta até Porto Alegre, RS. O transporte tem capacidade aproximada de 30 toneladas, porém isso não significa 30 toneladas de doações, porque a maioria dos donativos são roupas e roupas são mais leves. As doações serão levadas na tarde do dia 7 de maio. (Correio Centro Oeste – Arcos) https://www.jornalcco.com.br/carreta-de-30-toneladas-levara-doacoes-de-arcos-para-os-gauchos

Copasa envia ajuda para Rio Grande do Sul

A Copasa enviou uma equipe de 22 especialistas e 1.300 caixas de água potável para auxiliar no saneamento das cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas fortes chuvas. Os técnicos estão focados em restabelecer o funcionamento das estações de tratamento de água e realizar manutenções elétricas e hidráulicas nos equipamentos danificados. A empresa reitera seu compromisso em ajudar a população gaúcha durante essa tragédia, disponibilizando apoio contínuo e monitoramento das operações. (DiviNews – Divinópolis

https://divinews.com/2024/05/06/acao-solidaria-copasa-envia-equipe-para-ajudar-a-retomar-operacao-de-saneamento-no-rio-grande-do-sul/#google_vignette)

Festa do Inhame em Inhapim

A Prefeitura de Inhapim anunciou a terceira atração da XXVI edição da tradicional Festa do Inhame, que ocorre entre os dias 26,27 e 28 de julho no município de Inhapim. Para abrir o evento, terá o show de Eduardo Costa. A segunda atração confirmada é o cantor Gustavo Mioto. A terceira atração confirmada é a dupla sertaneja Israel e Rodolfo, que conta com o hit “Batom de Cereja”. De acordo já divulgado pela Prefeitura de Inhapim, quatro atrações de nível nacional deverão passar pelo palco da XXVI Festa do Inhame neste ano de 2024, mas até então apenas essas três foram confirmadas. (Portal da Cidade – Ipatinga)

https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/cultura/show-de-israel-e-rodolfo-e-confirmado-na-xxvi-festa-do-inhame-em-inhapim-1925)

Festival de Gastronomia de Itapecerica

Foi anunciada a programação completa do XVI Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, no centro-oeste de Minas. O tradicional evento ocorrerá entre os dias 30 de maio e 2 de junho e contará com diversas atrações. O festival terá como show de encerramento a dupla Clayton e Romário, além de shows com Bruno Rosa, no sábado (01/06) e Falcão e Vardel. As apresentações culinárias ocorrerão durante todo o dia em diversos locais e poderão ser acompanhadas. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/festival-de-gastronomia-em-itapecerica-ja-tem-data-marcada/#google_vignette)

Conexão Minas Livre

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) está lançando uma linha de crédito específica para micro e pequenos empreendedores durante o evento "Conexão Minas Livre". Este evento visa fortalecer a liberdade econômica nos municípios e inclui palestras, networking e o lançamento de um curso para promover o empreendedorismo e melhorar o ambiente de negócios em todo o estado. O programa "Minas Livre Para Crescer", lançado em dezembro de 2019, busca tornar Minas Gerais o estado mais livre para empreender do Brasil, promovendo segurança jurídica e melhorando o ambiente de negócios. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/conexao-minas-livre-liberdade-economica-municipios/)