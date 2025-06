COLUNA MG

Estradas terão manutenção preventiva

Com o início do período da estiagem, o Governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, iniciou série de ações com foco na melhoria das estradas estaduais não pavimentadas. São quase 5 mil quilômetros dessas rodovias, que representam cerca de 20% de toda a rede rodoviária estadual. Para dar conta de conservar e manter tantas vias, o DER-MG tem cronograma de trabalho que é executado pelas 40 Unidades Regionais (URGs) do órgão e abrange todo o território mineiro. Além de cuidar da rede em revestimento primário, o departamento faz a manutenção de quase 20 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Vargem Alegre amplia apoio

A Prefeitura de Vargem Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tem oferecido serviços de Psicologia Escolar para as escolas da Educação Infantil e de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino. Esse acolhimento, realizado em conjunto com orientadores educacionais e assistentes sociais, tem gerado impactos positivos no desempenho escolar dos alunos, além de beneficiar os pais e toda a comunidade. O atendimento profissional contribui para melhorar o relacionamento entre as pessoas, refletindo no ambiente escolar e na autoestima dos envolvidos. (Jornal dos Vales)

Hospital celebra 59 anos

O Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, comemorou seus 59 anos de história neste 1º de maio. Realizando a maioria dos atendimentos pelo SUS, o hospital demonstra evolução na qualidade assistencial, alcançando indicadores de excelência e recebendo o selo Top Performer pela sexta vez. Além disso, em 2024, iniciou a realização de exames por PET-CT, trazendo mais segurança para os pacientes da região. O compromisso do HMC para os próximos anos é manter a excelência em saúde, combinando inovação tecnológica com um atendimento humanizado. (Jornal Classivale)

Músicos serão destaques em museu

O Museu Boulieu, em comemoração aos seus 2 anos de funcionamento, lançou sua programação para 2024 durante uma coletiva de imprensa. A programação inclui renomados músicos como Leoni, Silva, Fernanda Abreu, entre outros, além de parcerias para receber atrações do “Marte Festival”. O museu também anunciou o retorno do projeto “Sons do Brasil” e eventos como o tradicional Arraiá e as “Férias no Boulieu”. Além disso, oferece 14 oficinas gratuitas e divulgou seu cardápio de atividades. Desde sua inauguração, o museu já recebeu mais de 75 mil visitantes, realizou mais de 70 eventos e arrecadou 10 toneladas de alimentos em 2023. (O Liberal)

Festival Fartura tem 5ª edição

A 5ª edição do Festival Fartura Gastronomia em Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, acontece de 24 a 26 de maio de 2024, com o tema “Comida de Família”. O evento contará com a presença de chefs renomados oferecendo aulas, cozinhas ao vivo e pratos deliciosos nos estandes. O jornalista Zeca Camargo será o padrinho da edição, trazendo sua paixão pela gastronomia e ministrando uma aula. O festival celebra a comida simples do dia-a-dia, além de homenagear a boemia de Belo Horizonte e destacar mulheres chefs que escrevem a história da culinária mineira. O festival conta com o patrocínio da Anglo American e da Cemig. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Festival de Guaranésia recebe Santa

A sétima edição do Feteg, Festival Internacional de Teatro de Guaranésia, está em andamento até domingo, 5 de maio. No feriado do dia 1º de Maio, ocorreu uma das peças mais marcantes "A Rua, a Lama e a Santa", trazida pela cia. Carroça Teatral de Sete Lagoas, que reflete sobre os trágicos rompimentos das barragens em Mariana (2015) e Brumadinho (2019), deixando um legado de lama e impunidade em Minas Gerais. O Feteg também apresenta espetáculos alternativos, como "Jujuba - para dias de chuva", destinado ao público infantil, e "Camarim", que explora o processo de construção de personagens através da linguagem do metateatro. (Jornal da Região)

Semana do Trabalhador em Itabira

A abertura da Semana do Trabalhador em Itabira foi marcada por celebração e solidariedade, reunindo quase mil pessoas na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. A presença do comediante Stevan Gaipo, dividindo o público em duas sessões de Stand Up, trouxe leveza e humor, elementos essenciais para fortalecer o espírito comunitário e a resiliência dos trabalhadores. O evento arrecadou alimentos para apoiar entidades filantrópicas e famílias em vulnerabilidade social, destacando a importância de valorizar as conquistas trabalhistas e promover o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. (Itabira Notícia)

Peregrinação de Nhá Chica

Neste feriado de 1º de maio, fé e devoção foram o combustível para mais uma edição da tradicional peregrinação a pé de São Lourenço a Baependi. A rota, de 33 quilômetros, é repleta de perseverança e histórias de superação. O trajeto é considerado Patrimônio Imaterial de São Lourenço. A data é de grande significado para a comunidade católica, uma vez que a Igreja celebra a memória de São José Operário. Ao longo do percurso, houve pontos de apoio e emergência para auxiliar os peregrinos. Na chegada ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Beata Nhá Chica, os fiéis foram recepcionados pela equipe de acolhida e participaram de celebrações eucarísticas que aconteceram ao longo do dia. (Jornal Panorama)

