Café transforma vidas em Caratinga

Uma história que une laços familiares, paixão por café e políticas públicas que dão certo tem o poder de transformar toda uma comunidade. A família de Fernanda Eloise Sá de Andrade Ribeiro, do município de Caratinga, é cafeicultora há pelo menos quatro gerações, com produtos de alta qualidade. Uma experiência de sucesso, que teve início com a assistência técnica da Emater-MG e culminou com o selo do Programa Certifica Minas. A trajetória desta produtora rural, que remonta aos tataravós, é destaque no Dia Mundial do Café, celebrado neste domingo (14), e ilustra a dedicação aos cafés especiais produzidos na região das Matas de Minas (Diário de Caratinga)

Exportações de café para a China crescem

O café mineiro tem rompido barreiras geográficas e culturais e vem conquistando paladares do outro lado do planeta. Nesta semana do Dia Mundial do Café, comemorado no domingo (14/4), um dos destaques é o crescimento das exportações para a China, que passaram por aumento vertiginoso nos últimos dez anos, alcançando a cifra de quase US$ 251 milhões em 2023. Com o avanço, o país asiático chegou ao patamar de sexto principal destino da produção cafeeira do estado. (Jornal de Patrocínio)

Demanda por crédito sobe 3,8%

A busca do consumidor de Minas Gerais por crédito subiu 3,8% em fevereiro na comparação com mesmo mês de 2023. De acordo com os dados do Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian, o desempenho observado no Estado ficou acima da média nacional, de -0,2%, resultado que indica estabilidade. Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, o índice nacional representa estabilidade após as mudanças na economia, com queda das taxas de juros e do desemprego. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Circuito impulsiona turismo regional

Israel de Souza Pereira Pereira, Secretário de Turismo de Poços de Caldas, Israel de Souza Pereira, diz que o Circuito Turístico Caminhos Gerais foi estabelecido com o propósito de impulsionar a evolução e valorização dos municípios na esfera do turismo regional. Israel destacou a importância desse alinhamento com o Estado, enfatizando que isso promove a valorização dos diversos aspectos que cada município possui, desde artigos culturais até gastronômicos, passando pelos potenciais turísticos e pelas histórias locais, incluindo os patrimônios históricos. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Açucena ganha 47 casas populares

A prefeitura de Açucena realizou uma agenda em Brasília em busca de recursos e emendas para beneficiar o município. Durante a visita, participaram de uma reunião no Ministério das Cidades sobre o Programa Minha Casa Minha Vida, que resultou na contemplação de Açucena com 47 casas populares, beneficiando 47 famílias com a conquista do sonho da casa própria. Além disso, foram destinados recursos para a reforma da ponte Alcir Rodrigues, danificada pelas chuvas. (Jornal dos Vales)

Cemig investe na iluminação da Ufop

A Cemig concluiu a modernização do sistema de iluminação em várias unidades da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE) da companhia. O investimento de cerca de R$1,5 milhão, aprovado por meio de chamada pública em 2022, permitiu a substituição de 987 lâmpadas por luminárias e refletores de LED em quatro locais da Ufop. Com essa atualização, espera-se uma economia de energia significativa. Os benefícios incluem economia financeira para a Ufop, maior vida útil e qualidade da iluminação. (Andradas Hoje)

Festival de Cachaça e Gastronomia

Congonhas se prepara para sediar dois eventos culturais e gastronômicos imperdíveis: o 1º Festival de Cachaça "Congonhas do Campo 2024" e a 10ª edição do Circuito Gastronômico Congonhas Sabores. O festival de cachaça celebra uma das bebidas mais emblemáticas de Minas Gerais e comemora os 10 anos do circuito gastronômico. O Circuito Gastronômico, de 18 a 21 de abril, será uma oportunidade para os amantes da culinária explorarem sabores autênticos da região, destacando sua identidade cultural e ingredientes locais. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

