Servidores de JF encerram paralisação

Após avanços na negociação salarial com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora (Sinserpu-JF) decidiu, nesta segunda-feira (1º), pelo fim da paralisação das atividades. A categoria estava de braços cruzados desde 20 de março. A proposta apresentada pelo Executivo e acatada pelos trabalhadores estabelece reajuste de 4,62% no salário, tíquete-alimentação no valor de R$ 500, além de aumento no limite do salário base para quem pode receber o benefício. O texto foi enviado à Câmara Municipal e deveria ser votado nesta terça-feira (Tribuna de Minas – Juiz de Fora).

Semana de Pessoas com Deficiência

Foi aprovada em Poços de Caldas a Lei n.º 9.848, que institui a Semana Municipal das Pessoas com Deficiência. A semana, que ocorrerá anualmente na semana do dia 21 de setembro, terá atividades de conscientização sobre as necessidades e políticas públicas para pessoas com deficiência, incluindo programação em ambientes públicos e privados, palestras nas escolas municipais e parcerias com organizações governamentais e privadas. Estas ações pretendem não apenas informar, mas também envolver e mobilizar a população sobre a importância da acessibilidade e inclusão social das pessoas com deficiência. (Portal Poços Já)

Estudantes têm projeto de energia limpa

Alunos de Ibirité, participaram da 22ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, realizada na Universidade de São Paulo. Os alunos desenvolveram um protótipo para gerar energia elétrica por meio do hidrogênio em ambientes domiciliares. A experiência proporcionou a eles a oportunidade de conhecer outras iniciativas e estabelecer contatos com estudantes de todo o Brasil, além de receber reconhecimento pelo trabalho realizado. O projeto desenvolvido atendeu critérios como criatividade, inovação, proposta de resposta original à questão levantada e confiabilidade do método. (Jornal Andradas Hoje)

Geoparque ganha impulso com convênio

O 'Geoparque Uberaba: Terra de Gigantes' conquistou reconhecimento internacional da Unesco, tornando-se o sexto no Brasil e o primeiro na região Sudeste a receber essa chancela. O projeto, liderado pelo Sebrae Minas e pela Prefeitura de Uberaba, visa impulsionar o turismo, valorizar a identidade regional e promover o desenvolvimento econômico sustentável. A certificação da Unesco coloca Uberaba na rede global de geoparques, reconhecendo sua história e cultura preservadas de forma sustentável. O convênio assinado entre o Sebrae Minas e a Prefeitura de Uberaba prevê a realização de diversas iniciativas até 2024. (Clarim.net – Araxá)

Exposição mostra futebol de Arcos

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Arcos, através da Casa de Cultura Maria do Carmo Frias, está organizando a 1ª Exposição do Futebol Ido de Arcos, idealizada pelo ex-jogador de futebol e criador do Canal Zagueirão Esportes Flávio Gonçalves Resende. A exposição vai apresentar momentos marcantes do futebol arcoense desde as décadas passadas até os anos 90, reunindo fotografias que retratam a história do esporte na cidade. A abertura está marcada para 9 de abril, e a exposição será uma oportunidade para relembrar, reviver e homenagear figuras importantes do futebol local. (Correio Centro Oeste – Arcos)

Antônio Dias recebe o 7º Motofest

No próximo fim de semana, acontece o 7º Motofest de Antônio Dias, sendo organizado pelo Êxodos Brasil, All in One e Coura Estradeiros, com o apoio da Prefeitura de Antônio Dias. A programação do evento contará com camping, café da manhã, premiações e diversos expositores. Os shows serão protagonizados por seis bandas locais, prometendo muita música e energia rock and roll. o evento será apresentado por Breno Motta. O Prefeito reafirmou seu compromisso em apoiar o esporte e promover o turismo na cidade, destacando a importância do evento para a cultura e o lazer local. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

Formiguense homenageado no Peru

O professor e pós-doutor formiguense Luiz Antônio Cruz Souza será homenageado no mês de agosto em Lima, Peru, durante um congresso do IIC (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works), onde receberá o prestigioso Forbes Prize Lecture pelos relevantes serviços prestados à preservação do patrimônio cultural. Nascido em Formiga, Luiz é o único fellow brasileiro eleito por pares no IIC, e sua premiação é uma honra não apenas para ele, mas para todo o grupo de pesquisa que coordena na UFMG, para o Brasil e para toda a América Latina. (O Pergaminho – Formiga)

Tiradentes tem iniciativa pioneira

Em um movimento inovador para a saúde pública, a Prefeitura de Tiradentes, através da secretaria de Saúde, liderou uma proposta que culminou na decisão de implementar Unidades de Saúde Não Hospitalares em 12 municípios mineiros, uma medida que promete transformar o atendimento à saúde no Estado. A 305ª Reunião da CIB-SUS/MG, realizada em 26 de março em Belo Horizonte, foi palco dessa conquista histórica. A proposta visa não apenas aumentar a capacidade de atendimento em períodos de maior demanda, como finais de semana e feriados, mas também garantir que a assistência à saúde seja contínua, qualificada e acessível a todos. (Jornal Panorama – Caxambu)

Itabirito inaugura pista de pump track

A Prefeitura de Itabirito inaugurou a primeira pista gratuita de pump track da Região dos Inconfidentes, como parte do plano de ampliação e modernização da infraestrutura esportiva do município. A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades locais, praticantes de esportes radicais e moradores, destacando o compromisso da administração em promover a prática esportiva para toda a população. Projetada para ciclistas, skatistas e usuários de patins e patinetes, a pista de pump track oferece um espaço inclusivo e acessível, permitindo aos praticantes utilizarem os movimentos do corpo para gerar impulso e manter a velocidade. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

