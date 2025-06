COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori

ABCZ lança oficialmente a 89ª ExpoZebu

A 89ª ExpoZebu está prestes a abrir suas portas para o mundo, prometendo mais uma vez destacar a excelência genética, inovação tecnológica e oportunidades de negócios de um setor que movimenta a economia nacional e contribui para geração de mais de 28 milhões de empregos no país. O evento é uma realização da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A agenda comercial da 89ª ExpoZebu conta com 37 leilões e 6 shoppings de animais. A expectativa é de uma arrecadação superior a R$ 140 milhões, gerando mais de R$ 300 milhões em negócios. (Jornal de Uberaba0

Mercado das Flores reabre as portas

O tradicional Mercado das Flores, localizado em Belo Horizonte, foi reinaugurado dia 19 de março e estará, mais uma vez, aberto ao público. Gerido pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) até 2022, o local faz parte da história da capital mineira e abrigou, entre outras atividades, Centro de Atendimento ao Turista, administrado pela própria Belotur, ponto de vendas de ingressos para o teatro e uma floricultura. O espaço oferecerá eventos culturais, oficinas de gastronomia e atendimento aos turistas e moradores da cidade. (Cidade Conecta – Belo Horizonte)

Sigma Lithium reforma escola

A Sigma Lithium, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itinga, inaugurará a reforma e ampliação da Escola Municipal Nuno Murta, como parte do projeto de Complexo Educacional e Esportivo. As melhorias foram feitas após diálogo com a comunidade, resultando na revitalização da escola multisseriada, com a construção de novas salas de aula, áreas de recreação, biblioteca e rampa de acessibilidade. A empresa também realizou melhorias na quadra esportiva da comunidade. (Folha Povo de Itaúna)

APAE inaugura lanchonete

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) expandiu sua atuação empresarial inaugurando a lanchonete APÃEzinhos na sede educacional do Grupo Unis em Três Pontas. A padaria atenderá à demanda no Colégio Travessia e na Fateps, nos três turnos. A parceria entre o Unis e a APAE foi firmada graças ao intercâmbio realizado pelo legislador Luan do Quilombo. O vice-reitor do Grupo Unis, Ricardo Morais Pereira, expressou a satisfação em contar com a lanchonete da APAE na instituição de ensino, reconhecendo a APAE como referência no atendimento às pessoas com deficiência.

(Correio Trespontano)

Projeto Mãos na Terra beneficia idosos

Pessoas idosas a partir dos 60 anos de idade, moradoras da cidade de Timóteo podem se inscrever no Projeto "Mãos na Terra", realizado pela Fundação Aperam Acesita em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Timóteo e Prefeitura de Timóteo. O Projeto Mãos na Terra vai oferecer gratuitamente oficinas de cultivo de plantas diversas, no Centro de Educação Ambiental da Aperam - Oikós, proporcionando aproximação da natureza e interação intergeracional e social. Durante seis meses, os participantes terão atividades teórico-práticas. (Jornal dos Vales)

Profissionais recebem capacitação

A prefeitura de Congonhas promoveu um curso de capacitação em primeiros socorros destinado aos profissionais que atuam em creches e escolas de ensino fundamental. Essa iniciativa faz parte dos esforços contínuos do município para assegurar a segurança e o bem-estar das crianças, equipando os participantes com habilidades essenciais para lidar com emergências médicas. O curso foi recebido com entusiasmo pelos profissionais da área da educação, que reconheceram sua importância no contexto escolar. O secretário de educação, Rodrigo Mendes, destacou a relevância dessa capacitação como um investimento crucial na segurança e proteção das crianças. (Correio da Cidade)

Beth Goulart é anunciada pelo Flipoços

Beth Goulart estará presente no Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços), conforme anunciado na segunda-feira (18). Entre as atrações já confirmadas estão o escritor Ignácio de Loyola Brandão, a ministra Cármen Lúcia e a jornalista Vera Magalhães, entre outros. A edição do Flipoços acontece no Parque José Affonso Junqueira, de 27 de abril a 5 de maio, com eventos em diversos espaços da cidade. Beth Goulart, conhecida por sua trajetória como atriz, escritora e dramaturga, participará da mesa comemorativa dos 90 Anos de Nélida Piñon, no dia 3 de maio. (Jornal Poços Já)

