Apac Caratinga inaugura ala

Com a presença de representantes da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, do desembargador Antônio Carlos Cruvinel e outras autoridades, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Caratinga inaugurou a ala do regime fechado II. A Apac, que conta com 80 vagas no regime fechado I e 32 no semiaberto, agora absorve 38 vagas na ala do regime fechado II. Adriana Luppis, gerente geral da unidade, destaca que a obra teve o investimento de R$ 380.000. Esse recurso da reforma e ampliação veio através da verba pecuniária do município. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/apac-caratinga-inaugura-ala-do-regime-fechado-ii/

Pe. Libério tem virtudes reconhecidas

O padre Libério Rodrigues Moreira, natural de Lagoa Santa (MG), foi reconhecido como Venerável pela Igreja Católica, avançando em direção à possível beatificação no futuro. Sua trajetória de vida foi marcada por humildade e dedicação ao sacerdócio, iniciando sua vocação aos 22 anos de idade após superar dificuldades financeiras. Atuou como pároco em diversas cidades de Minas Gerais, deixando um legado de serviço à comunidade. Após seu falecimento em 1980, seu processo de beatificação foi iniciado, destacando sua vida virtuosa e sua influência positiva na região onde serviu. (Jornal Diário – Pará de Minas)

https://www.jdiario.com.br/padre-liberio-tem-virtudes-heroicas-reconhecidas-pelo-vaticano/)

Projeto Literário em Formiga

A administração municipal de Formiga promoverá no dia 21 de março mais uma edição do Projeto Literário “Super Leitores”, uma iniciativa voltada para incentivar a leitura e contribuir para a formação de novos leitores. A ação reconhece e homenageia os cidadãos leitores que, ao longo de 2023, leram uma média de 30 ou mais livros, destacando o mérito daqueles que dedicaram seu tempo à leitura de diferentes estilos literários. O projeto visa também destacar sua importância para as bibliotecas e na disseminação do conhecimento. Serão homenageados 221 leitores das três bibliotecas municipais. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/projeto-literario-super-leitores-sera-realizado-no-dia-21/)

Fabriciano lança campanha de doação

A campanha "Restitua Amor" em Coronel Fabriciano, busca arrecadar recursos para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA) por meio da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. O objetivo é financiar programas sociais para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Os contribuintes podem destinar até 3% do valor devido ao FIA. A iniciativa pretende sensibilizar mais pessoas para ajudar a manter projetos que beneficiam mais de 800 jovens na cidade. Em 2023, foram arrecadados R$ 2,4 milhões, distribuídos entre 11 instituições que investem em diversos projetos. (Portal da Cidade – Ipatinga)

https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/regiao/fabriciano-lanca-campanha-de-doacao-para-o-fundo-da-infancia-e-adolescente-4805)

Projeto de Ferrovia em andamento

O projeto da Ferrovia Ministro Alysson Paolinelli, idealizado pela Macro Investimentos em parceria com o governo de Minas Gerais e a Academia Latino Americana do Agronegócio (Alagro), busca realizar o sonho do ex-ministro da Agricultura de construir uma ferrovia ligando o planalto central ao Oceano Atlântico. A iniciativa visa resolver os gargalos logísticos no escoamento da produção agrícola brasileira, promovendo desenvolvimento econômico sustentável e melhorando a qualidade de vida na região. O projeto já está em andamento, com reuniões institucionais e processo de licenciamento em curso. (Conexão Minas – Belo Horizonte)

https://zeaparecido.com.br/blogueiros/o-sonho-do-ex-ministro-alysson-paolinelli-de-ligar-o-centro-oeste-ao-oceano-atlantico-por-ferrovia-vai-ganhar-vida/)

Parlamento conhecerá o Memorial

O presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas participou de uma reunião no Memorial do Legislativo Mineiro, em Belo Horizonte, com o objetivo de qualificar as visitas do Parlamento Jovem da cidade à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Memorial desempenha um papel crucial na preservação da história política e legislativa do estado, oferecendo uma experiência interativa sobre democracia, consciência política e participação popular. A visita do Parlamento Jovem será agendada em breve, promovendo a valorização da identidade estadual e o fortalecimento da democracia em Minas Gerais. (Diário Sete Lagoas)

https://diariosetelagoas.com.br/parlamento-jovem-conhecera-trajetoria-e-historia-da-almg-no-memorial-do-legislativo-mineiro/)

Zoológico recebe duas novas espécies

O Zoológico Municipal de Uberlândia recebeu uma raposinha-do-campo e um gambá-de-orelhas-pretas, provenientes do Instituto Federal de Florestas (IEF). As duas fêmeas, com cerca de dois anos de idade, foram transferidas após passarem por acompanhamento veterinário em outras instituições. A raposinha-do-campo, vítima de atropelamento em Monte Alegre de Minas, teve uma das patas amputadas. Já a gambá teve uma doença nutricional nos primeiros meses de vida e apresenta dificuldade de locomoção. O Zoológico é um centro de recuperação para animais silvestres que não podem ser reabilitados ao habitat natural. (Diário Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/35346/zoologico-de-uberlandia-recebe-duas-novas-especies)

Epamig finaliza obras

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) está finalizando a construção de um galpão de recirculação de água no Campo Experimental de Felixlândia, destinado a experimentos relacionados à qualidade de rações para tilápias, eficiência alimentar e tratamento de dejetos dos peixes na água. O novo espaço permitirá a condução de pesquisas nutricionais e de viabilidade econômica da piscicultura, garantindo um ambiente controlado para os experimentos. A previsão é que as instalações estejam em pleno funcionamento no próximo mês. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/76400/epamig-finaliza-obras-para-otimizacao-de-pesquisas-sobre-racao-na-piscicultura)