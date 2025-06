FAEMG SENAR | Divulgação

O agronegócio tem se consagrado como o carro-chefe da economia de Minas Gerais, superando a mineração. No primeiro bimestre de 2025, o agro representou 43% das exportações do Estado, atingindo um recorde histórico. Tendo em vista a importância desse segmento, o Sistema Faemg Senar lançou o 2º Prêmio de Jornalismo Sistema Faemg, Senar, Inaes e Sindicatos. A premiação total para os vencedores será de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais).

Com o tema "Agro, motor da economia mineira: diversidade, inovação e impacto social", o prêmio busca destacar reportagens que abordem aspectos da agropecuária como: a riqueza da diversidade; clima, solo e produtividade; oportunidades e impacto na geração de empregos; conexão de produtos agrícolas mineiros com o mundo; inovação e tecnologia.

“A agropecuária é a espinha dorsal da nossa economia, e o jornalismo desempenha um papel importantíssimo ao levar ao público a relevância desse setor. Como o prêmio, queremos valorizar os profissionais que se empenham em narrar as histórias do nosso campo”, disse o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo.

O coordenador de Comunicação do Sistema Faemg Senar, Rogério Maurício, também participou da live e destacou o prêmio como um incentivo para os profissionais das redações. "Acreditamos que o jornalismo de qualidade é essencial para fortalecer o agronegócio mineiro", disse. "Com este prêmio, queremos incentivar a produção de reportagens que mostrem a diversidade e a riqueza da agropecuária.

Os trabalhos podem ser inscritos nas seguintes categorias:

Jornalismo Impresso

Jornalismo em Vídeo

Jornalismo em Áudio

Jornalismo Digital ou Web Jornalismo (sites e blogs)

Fotojornalismo

Jornalismo universitário (categoria especial)

A premiação total será de R$ 87.000,00, distribuídos da seguinte forma:

1º lugar (em cada categoria, exceto estudante): R$ 8.000,00

2º lugar (em cada categoria, exceto estudante): R$ 5.000,00

3º lugar (em cada categoria, exceto estudante): R$ 4.000,00

1º lugar (categoria estudante): R$ 2.000,00

As inscrições para o 2º Prêmio de Jornalismo Sistema Faemg, Senar, Inaes e Sindicatos estão abertas até o dia 7 de setembro. Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia de premiação durante o mês de novembro, em Belo Horizonte.

Para mais informações, acesse o site: premiodejornalismo@sistemafaemg.org.br