Foto: Associação Mineira de Municípios | Divulgação

O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Dr. Marcos Vinicius, oficializou candidatura à reeleição da entidade nesta quinta-feira (16), em São Lourenço, no Sul de Minas.

Como presidente da AMM, Dr. Marcos Vinicius destaca-se por diversas realizações em prol dos municípios mineiros. Sob sua liderança, a AMM criou aplicativos para controle das contas das prefeituras, implementou programas de capacitação para gestores municipais, promoveu a modernização administrativa e fortaleceu a representatividade dos municípios junto aos governos Estadual e Federal.

Além disso, foram firmadas parcerias estratégicas que resultaram em melhorias significativas nas áreas de educação, saúde e infraestrutura das cidades.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Dr. Marcos Vinicius enfatiza o compromisso contínuo com o desenvolvimento dos municípios mineiros, a luta pelo municipalismo e por uma entidade cada vez mais independente, tanto do ponto de vista partidário quanto do financeiro.

“Estou saindo muito feliz desse encontro, renovando ainda mais as minhas energias. O espírito municipalista está cada vez mais intenso em mim. Já avançamos muito, os números estão aí para quem quiser ver. Então, quero agradecer aos prefeitos que externaram aqui o desejo da continuidade, para que a gente traga essas inovações para dentro da associação. E, principalmente, a nossa independência político, partidária e financeira têm que prevalecer. Não podemos deixar que aqueles velhos grupos que administraram por quase 70 anos a nossa instituição retornem. Então, por isso, eu aceito e vou ser candidato, exercendo o meu direito de reeleição. E, lembrando a todos, a AMM não é uma associação de prefeitos. A AMM é uma associação de municípios, é para os municípios que a gente trabalha”.