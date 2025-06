FECOMÉRCIO MG / Divulgação

A Black Friday, tradicionalmente marcada por grandes promoções e descontos, promete movimentar o comércio mineiro em 2024. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Inteligência da Fecomércio MG revelou que 46,5% das empresas do estado pretendem participar da data, com ações que vão desde descontos expressivos até promoções e campanhas de divulgação. No entanto, alguns empresários mineiros já estão antecipando promoções e liquidações de seus produtos, buscando atrair os consumidores antes mesmo da data oficial, que esse ano, acontece no dia 29 de novembro.

A expectativa dos empresários é positiva. A maioria (56,5%) prevê um aumento de até 40% no volume de vendas, e 20,6% esperam um crescimento ainda maior, superior a 50% em relação ao ano passado. A Black Friday se consolidou como uma importante data para o varejo, impulsionando as vendas e ajudando o comércio a renovar os estoques para o final de ano. "A antecipação das promoções demonstra a importância que a Black Friday adquiriu no calendário do varejo", afirma a economista Gabriela Martins da Fecomércio MG. "Os consumidores estão cada vez mais atentos a essas ofertas e as empresas precisam se adaptar para garantir um bom desempenho nas vendas", completa.

Os descontos continuam sendo a principal estratégia para atrair os consumidores. Quase metade das empresas (49,4%) oferecerá reduções de até 50% nos preços. Além disso, promoções e ações de divulgação também estão entre as ações mais comuns.

A Black Friday ganhará força tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce. Quase metade das empresas (46,5%) realizará ações em suas lojas físicas, enquanto 24,9% também apostarão no comércio eletrônico.

A maioria dos empresários (61,3%) acredita que a Black Friday não interfere nas vendas de Natal. No entanto, uma parcela (21,8%) enxerga um impacto positivo, com a antecipação de algumas compras. Por outro lado, 17% acreditam que a data pode prejudicar as vendas de fim de ano, principalmente devido à antecipação de gastos e à possibilidade de os consumidores já terem esgotado seu orçamento.

Apesar do otimismo, alguns desafios podem impactar as vendas na Black Friday. O clima, com a época de chuvas, e a concorrência foram apontados como fatores que podem influenciar negativamente os resultados. No entanto, as empresas estão preparadas para superar esses obstáculos e aproveitar as oportunidades que a data oferece. Gabriela destaca que a Black Friday se tornou uma data fundamental para o varejo mineiro. “A adesão das empresas é cada vez maior, demonstrando a importância dessa data para o setor. Além disso, as expectativas são positivas, o que indica que o empresário está ansioso por boas oportunidades para o aumento de suas vendas", conclui.

A pesquisa da Fecomércio MG ouviu empresas de diversos segmentos do varejo em todas as regiões do estado de Minas Gerais, entre os dias 21 e 31 de outubro com o objetivo de analisar a adesão das empresas à Black Friday, identificar as principais estratégias e expectativas para o período, além de avaliar o impacto da data nas vendas no período de Natal.

