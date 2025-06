O Programa Cemig Agro, uma iniciativa da Cemig e do Governo de Minas Gerais, prevê uma série de ações para melhoria do fornecimento de energia e do atendimento para produtores rurais mineiros. Entre as medidas estão a criação de canais exclusivos de relacionamento, ampliação de bases operacionais e reforço de equipes, mais recursos para manutenção preventiva e para a modernização da rede.

Para reforçar o atendimento, foram criados dois telefones gratuitos e exclusivos para os clientes agro. No caso de um problema no fornecimento de energia, o produtor rural pode acionar a Cemig pelo telefone 0800-721-6600, tanto para comunicar a falta de energia quanto para acompanhar o andamento da demanda. Os sindicatos rurais também têm um telefone exclusivo, o 0800-722-8989, para comunicação e acompanhamento dos serviços que impactam seus associados. O cliente será atendido por pessoas especializadas e familiarizadas com o ambiente Agro.

“O Agronegócio é um dos propulsores da economia mineira, sendo essencial para a geração de riqueza e empregos para o estado. Quando o agronegócio cresce, Minas cresce junto. E a Cemig quer estar ao lado dos produtores rurais viabilizando esse crescimento. Em 2024, estão sendo investidos R$ 2,3 bilhões em melhorias voltadas para o Agro e cerca de R$ 11 bilhões até 2027”, afirma o presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho.

Além da melhora do relacionamento com o cliente, o programa Cemig Agro ainda prevê outros pilares de atuação, dentre eles a manutenção preventiva (limpeza de áreas, inspeção de 100% da rede e equipe adicionais); automação (instalação de religadores automáticos nas redes monofásica e trifásica); resiliência da rede; transição energética (expansão e melhoria da qualidade do sistema e fontes renováveis); e inovação e eficiência (incentivo a novos projetos que atendam o produtor rural).

“A Cemig mapeou todo o estado e vamos ampliar nossas bases operacionais, o que representará mais equipes da Cemig em prontidão para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível, beneficiando, principalmente, nossos clientes do campo”, destaca o vice-presidente de Distribuição da empresa, Marney Antunes.

Até o final deste ano, a companhia vai instalar 3.240 novos religadores, realizar a limpeza de mais de 43 mil quilômetros de faixa sob linhas e inspecionar mais de 140 mil quilômetros de rede. Essas ações visam minimizar, principalmente, as ocorrências envolvendo vegetação e meio ambiente.

“Em ocorrências no sistema elétrico de distribuição, esses dispositivos recompõem a rede automaticamente, no menor tempo possível, em caso de interrupções por defeitos transitórios. Em locais em que há a instalação desse equipamento, há a redução de até 20% na quantidade de desligamentos dos clientes”, explica Marney Antunes.

Além dos religadores, a Cemig também continuará entregando novas subestações e promovendo as ampliações de subestações existentes, muitas delas beneficiando a área rural. Em 2024, serão 38 novas subestações, dentro do programa Mais Energia, adicionando mais capacidade de fornecimento de carga para os clientes. Desde setembro de 2021, a iniciativa já inaugurou 110novas subestações e espera entregar um total superior a 200 subestações até 2028.

Rede trifásica

No início deste ano, a Cemig anunciou o investimento de R$ 23 bilhões em sua rede de distribuição, que atende a mais de 9 milhões de clientes em todo o estado, para os próximos cinco anos (2024-2028). Trata-se do maior plano de investimentos da sua história no setor, ampliando os R$ 18,4 bilhões anunciados em 2023 com prazo de execução até 2027.

Minas Trifásico está entre as várias ações de melhorias que beneficiará diretamente o cliente da área rural. O programa vai converter cerca de 30 mil quilômetros de redes elétricas rurais monofásicas em redes trifásicas. Com ele, a Cemig levará energia com mais qualidade e quantidade para a população que vive no campo. A iniciativa beneficiará quase todos os municípios da área de concessão da empresa, promovendo a potencialização acelerada do agronegócio local, mais desenvolvimento, emprego e renda para as regiões mineiras.

Até o primeiro trimestre deste ano, o Programa Minas Trifásico já construiu mais de 6.000 quilômetros de rede trifásica.