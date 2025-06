O presidente da CAAMG, Gustavo Chalfun, acompanhado pela diretora tesoureira Silvina Mendes e pelo diretor institucional Luiz Paulo, juntamente com diretores da OAB-MG e dirigentes de subseções, bem como advogados, desembargadores, juízes e autoridades participaram na quarta-feira, 17, da inauguração da Sala Antônio Carlos Penzin Filho. Está é mais uma iniciativa conjunta da OAB Minas Gerais, com a Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMG) e a Associação Mineira da Advocacia Trabalhista (AMAT-MG).

A sala será mais um espaço de apoio à advocacia mineira na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG). O nome do ambiente é uma homenagem ao advogado Antônio Carlos Penzin Filho, que foi procurador do trabalho e faleceu no ano passado.

O presidente Gustavo Chalfun destacou a missão dos dirigentes do sistema OAB-MG e CAAMG ao abraçar esse tipo de iniciativa. “É dever da nossa instituição colaborar com o poder público e com o poder judiciário para juntos construirmos um poder judiciário mais forte e uma sociedade ainda melhor. Eu creio que a presença de uma diretora legitimamente advogada trabalhista dentro da diretoria da OAB-MG, reforça o poder judiciário trabalhista, reforça a necessidade de valorizarmos o advogado e a advogada trabalhista, continuem contado com a CAAMG em todos os projetos da advocacia trabalhista”.

O diretor Institucional da CAAMG, Luiz Paulo, também ressaltou a relevância da iniciativa. “Esse espaço, apesar de ser da advocacia, é do jurisdicionado. “Com certeza é um espaço importante para o advogado do interior, especialmente dentro do TRT para atender a advocacia. Quando o advogado está bem assistido, bem aparelhado, quem sai ganhando com isso é o jurisdicionado. O foco da advocacia é a sociedade e o bem-estar do cidadão”, frisou.

A secretária-adjunta da OAB Minas e presidente da AMAT-MG, Cássia Hatem, emocionou ao lembrar-se do colega. “Penzin foi um advogado brilhante e uma referência para todos nós e para a advocacia. Ele foi uma pessoa maravilhosa”, disse.

O espaço, destinado à @amat.mg para uso de advogados trabalhistas, está localizado na sobreloja do anexo do edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho TRT-MG, 3ª Região. A sala está em pleno funcionamento para atender a advocacia mineira.