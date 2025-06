A Sigma Lithium, indústria verde brasileira de produção de concentrado de lítio em Araçuaí e Itinga, no Vale do Jequitinhonha (MG), em parceria com a Prefeitura Municipal de Itinga, inaugura nesta quinta-feira, 21 de março, a reforma e ampliação da Escola Municipal Nuno Murta, na comunidade rural de Piauí Poço Dantas, parte final do projeto de Complexo Educacional e Esportivo projetado.

As melhorias na escola multisseriada, com aproximadamente 30 alunos em processo de alfabetização e com idade entre 5 e 11 anos, foram feitas a partir de uma proposta feita nas reuniões entre a comunidade e a Sigma Lithium. “Desde o início, mantemos diálogo permanente e aberto com as comunidades. O que fizemos nessa escola é fruto da proximidade que temos para debater temas de interesse de todos”, afirma Ana Cabral, CEO da Sigma Lithium.

Um comitê formado por mães e responsáveis acompanhou o processo e aprovou o projeto proposto pela empresa responsável pela reestruturação da quadra esportiva da comunidade, que em dezembro do ano passado ganhou cobertura, revitalização e nova pintura, ficando mais segura para as crianças.

Já a reforma da Escola Municipal Nuno Murta abrange duas salas de aula e a construção de outras duas novas, sala de diretoria, cozinha, áreas para os alunos lancharem e brincarem durante o intervalo escolar, ampliação dos banheiros, rampa de acessibilidade e biblioteca, além de novas cores que deixam os ambientes mais lúdicos e inspiradores.

“Nós, pais e responsáveis, sabemos da importância de um ambiente escolar saudável e seguro para a educação e o aprendizado das crianças. É gratificante poder contribuir com ideias e estar em um processo que contou com a participação de todos”, conta Valquiria Gomes dos Santos, integrante do comitê de pais e responsáveis e mãe de uma aluna de 6 anos. “O programa de diálogo é construído de forma participativa. Convidamos a comunidade a participar desses momentos de escuta, conversas e apresentação sobre melhorias e projetos”, complementa Ana Cabral.

Sustentabilidade ambiental e social

Dedicada a alimentar a próxima geração de veículos elétricos com concentrado de lítio, a Sigma Lithium é a única empresa a produzir o Lítio Verde Quíntuplo Zero: zero carbono, zero rejeitos e zero uso de químicos nocivos, zero utilização de água potável e zero uso de energia a carvão.

A planta greentech da empresa é o primeiro projeto de lítio do mundo sem barragem de rejeitos, empilhando-os a seco e sem adição de químicos nocivos para o processamento do lítio. Com alta eficiência hídrica, preserva 100% da fonte de água potável do ribeirão Piauí para as comunidades, usando de maneira recirculada a água da qual ela mesma trata. A energia também é 100% limpa e renovável.

A empresa também apoia ações sociais no Vale do Jequitinhonha, como o Programa Dona de Mim. Com a meta de atingir 10 mil beneficiadas, a iniciativa ajuda as pequenas empreendedoras a alavancar seus negócios com o auxílio do microcrédito de R$ 2 mil por dois anos, com empréstimos a juros de 0,5% ao mês e carência de seis meses para começar a pagar, oferecendo orientação presencial e plataforma de cursos online de capacitação.

O Programa Seca Zero viabiliza a mitigação dos efeitos da seca para os pequenos agricultores de Araçuaí e Itinga por meio da construção de 2 mil reservatórios de captura de água da chuva para as plantações, beneficiando cerca de 10 mil pessoas. Por meio do Água para Todos, a empresa se comprometeu a doar 3 mil caixas d'água para moradores das comunidades vizinhas das operações.

A Sigma Lithium prioriza a contratação de mão de obra local e, para isso, criou o programa Volta ao Lar, que tem trazido de volta ao Vale do Jequitinhonha pessoas que haviam saído em busca de oportunidades em outras partes do país.

Sobre a Sigma Lithium

A Sigma Lithium (NASDAQ: SGML, TSXV: SGML) é uma empresa brasileira dedicada a alimentar a próxima geração de baterias de veículos elétricos com lítio ambientalmente sustentável e de alta pureza. A Sigma Lithium está atualmente em construção em seu Projeto Grota do Cirilo no Brasil, que inclui uma planta de processamento de última geração e de tecnologia verde que utiliza 100% de energia renovável, 100% de água reciclada e 100% de rejeitos empilhados a seco. O projeto também representa um dos maiores e mais altos depósitos de espodumênio de lítio de rocha dura das Américas. A Sigma Lithium tem estado na vanguarda da sustentabilidade ambiental e social na cadeia de fornecimento de materiais de baterias EV. www.sigmalithiumresources.com