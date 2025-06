BELO HORIZONTE - Aconteceu na Federação das Indústrias de Minas Gerais – FIEMG na última terça-feira, 27, a assembleia conjunta do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículo de Comunicação Digital de MG (Sindijori/MG) e o Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas de BH (Sinejor/BH). Na assembleia foi votado e aprovado a incorporação do Sinejor/BH ao Sindijori/MG, que passa a ser o único representante sindical da Imprensa Escrita e Digital do Estado de Minas Gerais.

O Sindijori/MG possui entre seus associados 82 jornais impressos e 106 portais digitais de notícias espalhados por toda Minas Gerais e agora passa a integrar em seu quadro de associados as empresas do Sinejor, composto pelas principais empresas de comunicação impressa de Belo Horizonte. Além disso, muitas das empresas de comunicação agora associadas ao Sindijori/MG também possuem rádios e televisões em seus grupos empresariais.

“O principal objetivo da fusão entre o Sinejor/BH e o Sindijori/MG é o fortalecimento da Imprensa escrita e digital em Minas Gerais, além da redução de custos e melhor atendimento aos seus associados. O processo de fusão ainda será analisado pelo Ministério do Trabalho até que tenhamos a concretização desta unificação, mas os ganhos para as empresas já acontecem agora, com nossa união de forças em prol da Comunicação em Minas” diz Paulo André Nacife, presidente do Sinejorbh e diretor do Grupo Balcão de Belo Horizonte.

Na assembleia conjunta entre os sindicatos patronais estiveram presentes dezenas de representantes de empresas da Capital e interior, além de dezenas de outros veículos de comunicação associados ao Sindijori/MG, que participaram de forma virtual.

Com a fusão, o Sindijori passa a representar toda a base do setor em Minas, e as empresas da Capital terão espaço na diretoria do Sindijori/MG, integrando todo Estado e criando a maior rede de Comunicação impressa e digital de Minas. “Este é um momento importante pois a incorporação da Capital pelo Sindijori fortalece nossa base e traz as grandes empresas de comunicação de BH para integrar nossa rede, o que destaca Minas no cenário nacional e vai ajudar no fortalecimento da Comunicação em Minas. O setor de Comunicação em Minas Gerais perdeu muito nos últimos anos em diversas áreas e a retomada do crescimento e protagonismo nacional começa com a união das empresas e instituições estaduais, estamos no caminho certo”, disse Rodrigo Silva Fernandes, presidente do Sindijori/MG e Diretor do Jornal Diário Regional Gazeta de Varginha.

Com a aprovação da incorporação do Sinejorbh ao Sindijori pela base das duas instituições, o processo de unificação começa a caminhar junto ao Ministério do Trabalho, que regulamenta o setor, bem como também junto a Federação das Indústrias de Minas Gerais – FIEMG, onde Sinejor e Sindijori também serão unificados. Com a fusão, o Sindijori terá maior representatividade junto a FIEMG na defesa dos Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digital de Minas Gerais.