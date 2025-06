Um aplicativo gratuito disponibilizado pela Caixa de Assistência da Advocacia Mineira, tem como principal foco conscientizar os advogados sobre a importância de abandonar o sedentarismo, com isso transforma hábitos e melhora a qualidade de vida da classe

Ivan é advogado, no interior de Minas. Sempre praticou atividade física, mas a rotina corrida, aliada aos prazos judiciais apertados e demandas profissionais, acumularam-se rápido, de forma que a atividade física ficou em segundo plano. Ao perceber que sua saúde estava sendo negligenciada, há alguns meses Ivan passou a utilizar o aplicativo Personal CAAMG. Como resultado, em apenas 5 meses de treinos regulares, conseguiu reduzir seu percentual de gordura corporal de 25,06% para 16,34%, além de evoluir na execução de todos os exercícios.

Esta não é uma história de ficção, nosso personagem é real e trata-se de Ivan Costa, advogado inscrito na 20ª Subseção da OAB de Varginha. Atualmente há muitos profissionais da advocacia cuja rotina se assemelham à dele. Diante dessa realidade que afeta diretamente a saúde da classe, a Caixa de Assistência da Advocacia Mineira implementou o projeto Personal CAAMG on-line, que, após 1 ano, já ultrapassou os 2.300 advogados cadastrados, em 269 municípios mineiros. “Sempre fui adepto da prática de exercícios, e tenho total convicção de que a forma de atendimento do Personal CAAMG, com a proposta que é oferecida pelo projeto, tem contribuído para a minha evolução. Claro que também houve uma mudança de comportamento, mas o projeto foi um grande incentivo para que eu tivesse mais foco”, comemora.

O presidente da e da 20ª Subseção da OAB de Varginha, Alexandre Prado transformou sua rotina de treinos com o aplicativo Personal CAAMG

Quem também tem história de sucesso para contar, é Alexandre Prado, presidente da 20ª Subseção da OAB de Varginha. “Usar o app Personal CAAMG, transformou completamente a minha rotina diária. Com orientações personalizadas e acesso fácil a recursos e suporte, sinto-me mais produtivo e apoiado em meus objetivos de saúde e bem-estar. É definitivamente uma ferramenta indispensável na minha vida”, admite.

O personal-advogado por trás dos resultados

George Henrique Lopes Barbosa é o personal trainer responsável pelo projeto. Profissional de educação física há 20 anos, ele tem uma trajetória curiosa, desde 2016 também é formado em direito, o que o habilita ainda mais para compreender as dificuldades diárias enfrentadas pela classe. “Nosso principal objetivo é conscientizar o advogado de que ele precisa sair do sedentarismo, que o exercício físico, é um forte aliado para se sentir melhor tanto no trabalho quanto na área pessoal. Em um ano alcançamos 2.364 advogados em atividade e pretendemos aumentar ainda mais esse número”, espera.

George destaca ainda sua abordagem única e a satisfação pessoal. “Faço meu trabalho com amor e acredito muito nele e no meu potencial, por isso tento entregar tudo da melhor forma possível. Nesse percurso acredito que, para além dos bons resultados, o mais gratificante é ver que, alguém que não gostava de exercício físico, hoje é dependente dele, sente falta, a percepção mudou e o advogado agora se sente incompleto quando não pratica atividade física. Isso faz bem para o dia e para a vida dessas pessoas, o que é ainda mais gratificante para mim”, comemora.

O Personal CAAMG desempenha um papel fundamental ao incentivar a prática regular de atividade física, promovendo saúde e qualidade de vida. Sobre isso, o personal expressa sua felicidade com os resultados: “Eu fico muito feliz com esse resultado. Saber que alcançamos, até agora, mais de 2.300 advogados em atividade com a prática de exercício físico regular, com saúde, com qualidade de vida. Isso é gratificante. Quando entrei para a área de educação física, era a mudança na vida das pessoas que eu queria”, revela.

Ao completar seu primeiro ano, o Personal CAAMG emerge como um aliado essencial para a advocacia mineira, proporcionando não apenas treinamento físico, mas também promovendo uma mudança positiva na vida de seus participantes.

Fale com o personal

O Personal CAAMG permite que os profissionais inscritos na seccional mineira, após preencher cadastro e informações sobre o condicionamento físico, recebam um treinamento individualizado, preparado por um profissional de educação física. A ficha do treino e os vídeos que ensinam a execução dos movimentos, ficam disponíveis no aplicativo