A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG) e a OAB/MG recebem sessão de julgamento itinerante do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. A sessão de julgamento vai acontecer em 7 de abril, a partir das 10h e será aberto ao público. A corte máxima do futebol nacional vai julgar quatro processos, um deles, envolvendo o Fluminense.

O processo do clube carioca refere-se a um caso de canto homofóbico por parte da torcida tricolor em uma partida contra o Internacional, ocorrida em novembro de 2021. A sessão de julgamento será presidida por Otávio de Noronha.

A última vez que Minas Gerais recebeu uma sessão de julgamentos do STJD foi em julho de 2015.

Para o presidente da CAA/MG, Gustavo Chalfun, a vinda do STJD demonstra a retomada da relevância das instituições que representam a advocacia mineira no cenário nacional. “Depois de quase sete anos, recebemos esta importante sessão de julgamento que se apresenta também como uma boa oportunidade os profissionais do Direito interessados em conhecer melhor uma sessão de julgamento desportivo”, explica Chalfun.