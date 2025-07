COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

JF terá ônibus sem cobradores

O Consórcio Via JF anunciou que a transição da função dos cobradores no serviço de transporte público de Juiz de Fora vai começar a acontecer. A mudança será gradual, e as viagens sem trocador começam apenas aos domingos, diante da chegada de 108 novos coletivos 0km. Embora a alteração seja muito temida pela categoria, as empresas garantem que a iniciativa não resultará em demissões. A situação é acompanhada de perto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Juiz de Fora e Região (Sinttro). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/18-12-2023/consorcio-via-jf-anuncia-onibus-sem-cobradores.html

Detran libera vagas para exames

Após críticas e repercussões negativas devido à falta de vagas para exames direcionais, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) tomou medidas para solucionar, pelo menos parcialmente, o problema em Poços de Caldas. Jucimara Fernandes, diretora do Siprocfc-MG, esclareceu que, após a mídia abordar o assunto, o Detran se manifestou no mesmo dia, liberando mais 120 vagas em cada horário de exame direcional, totalizando 240 vagas para o mês de dezembro. Entretanto, 120 delas já foram preenchidas, e a demanda ainda não está totalmente atendida. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2023/12/19/detran-libera-mais-vagas-para-exames-direcionais-apos-repercussao-negativa/

TJ acata denúncia contra prefeito

O prefeito de Itaúna, Neider Moreira, tem mais uma denúncia contra ele acatada pelo Tribunal de Justiça. Desta feita a acusação é de corrupção ativa no caso da eleição da Mesa Diretora da Câmara, para o biênio 2019/2020. Na denúncia feita pelo Ministério Público de Minas Gerais – MPMG, aponta que o prefeito teria atuado de maneira a interferir na eleição, oferecendo vantagens a alguns vereadores. Na denúncia é narrado um encontro do prefeito com vereadores, em uma churrascaria próxima de Belo Horizonte, onde teria negociado votos de edis. O encontro aconteceu em outubro de 2018. (Folha do Povo – Itaúna)

https://www.folhapovoitauna.com.br/tjmg-acata-denuncia-contra-neider-por-corrupcao-ativa

Frota quase dobra em 12 anos

Conforme dados divulgados pelo 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga, a frota de veículos emplacados na Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) aumentou em 55,64% nos últimos 12 anos. Em 2010, havia 176.972 veículos devidamente registrados em Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo. Já em 2022, a frota aumentou para 275.436 veículos, mais do que dobrando. Santana do Paraíso puxa a fila da RMVA como município que mais teve a frota aumentada durante os últimos 12 anos, saiu de 3.058 veículos registrados e alcançou a marca de 12.176, um aumento de 298,17%. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0112210-frota-de-veiculos-no-vale-do-aco-mais-do-que-dobra-em-12-anos

Projeto PopCine recebeu 233 alunos

O PopCine, projeto que é desenvolvido pelo Museu de História e Ciências Naturais de Além Paraíba tem o patrocínio da Energisa S/A através da Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, mais uma vez recebeu estudantes de escolas alemparaibanas que assistiram produções da Sétima Arte que são exibidas gratuitamente na sala de cinema existente na sede da entidade. Na semana passada, entre os dias 12 e 15 de dezembro, participaram do projeto 233 alunos (Jornal Além Parahyba - Além Paraíba)

http://www.jornalalemparahyba.com.br/2023/12/projeto-popcine-recebeu-na-semana-passada-entre-os-dias-12-e-15-233-alunos-de-educandarios-alemparaibanos/

Unidade contabiliza 600 atendimentos

Aproximadamente 600 atendimentos já foram realizados na Unidade de Prevenção à Criminalidade (UPC) de Pouso Alegre, no Sul de Minas, voltada exclusivamente para o combate à violência contra a mulher. Com foco na violência contra a mulher, a UPC Regional de Pouso Alegre trabalha com metodologias de dois programas, que são desenvolvidos em outros territórios e municípios do estado: a Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (Ceapa) e o Programa Mediação de Conflitos (PMC). (Jornal Andradas Hoje – Andradas)

http://jornalandradashoje.com.br/unidade-de-prevencao-especializada-no-combate-a-violencia-contra-a-mulher-em-pouso-alegre-contabiliza-600-atendimentos-este-ano/

Semana de Congonhas se destaca

A prefeitura de Congonhas, por meio da Diretoria de Patrimônio Histórico/Seplag e Secretaria de Educação, destacou-se na promoção de atividades educativas de grande significado durante a Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de 2023. O foco dessas iniciativas foi direcionado aos alunos da Escola Municipal Fortunata de Freitas Junqueira, proporcionando-lhes uma experiência enriquecedora centrada no uso da pedra-sabão. Escolhidas estrategicamente pela sua proximidade com o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, as turmas participaram ativamente de ações voltadas à preservação das icônicas esculturas dos 12 Profetas, magistralmente esculpidos em pedra-sabão por "Aleijadinho", o patrono das artes do Brasil. (Correio Online – Conselheiro Lafaiate)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/33578-congonhas-semana-cultural-destaca-educacao-e-valorizacao-do-patrimonio-com-enfoque-na-pedrasabao

Natal Solidário em Valadares

A Polícia Militar e alunos do curso de Direito da Univale garantiram a ceia de Natal de famílias dos bairros Vitória, Vila União e Penha, em Governador Valadares. A ação do Natal Solidário 2023 foi organizada pelo Centro Acadêmico Edvaldo Filho (Caef), composto por estudantes da universidade. E também teve momento de lazer para a população dos bairros, com brincadeiras e lanche para as crianças. A entrega das cestas básicas teve o apoio da Polícia Militar. O Natal Solidário do Caef fez a festa das famílias dos bairros. ( Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/parceria-da-univale-com-policia-militar-garante-natal-solidario-em-valadares/