FAEMG SENAR | Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Minas Gerais (Senar Minas) completa 32 anos de atuação, consolidando-se como um dos principais agentes de transformação do setor agropecuário no Estado. Desde 7 de abril de 1993, a instituição promove capacitação, assistência técnica e incentiva práticas sustentáveis no campo, impactando diretamente milhares de produtores e trabalhadores rurais.

Ao longo dessas mais de três décadas, o Senar Minas tem promovido mudanças significativas para quem vive da terra, ampliando o acesso ao conhecimento, à tecnologia e a oportunidades que elevam a competitividade do agro mineiro. Os números reforçam esse impacto: mais de 2,2 milhões de participações em cursos e treinamentos de Formação Profissional Rural, 777 mil participações em ações de Promoção Social e 38.660 propriedades beneficiadas pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), desde 2016. Somam-se a isso mais de 699 mil visitas técnicas e 245.279 eventos voltados à qualificação no meio rural.

"Trilhamos uma trajetória de constante evolução no ensino e na aprendizagem, com um compromisso permanente com a modernização tecnológica. Nossa atuação começou com a Formação Profissional Rural e a Promoção Social, levando conhecimento e oportunidades às pessoas do campo. Com o tempo, expandimos nossas frentes de trabalho, incorporando a Assistência Técnica e Gerencial e a Educação Formal por meio da Rede e-Tec e da Faculdade CNA. Seguiremos firmes no propósito de formar capital humano qualificado, unindo inovação e práticas eficientes para impulsionar o desenvolvimento da agropecuária em nosso estado", afirma Celso Furtado Júnior, superintendente do Senar Minas.

Parcerias estratégicas que fortalecem o campo

O Senar Minas conta com importantes parceiros, como Cooxupé, Crediminas, ABCCMM, Cargill, Fundação Procafé, Sebrae, Embrapa, Epamig, entre outros. Além disso, diversas entidades cooperadas atuam como pilares na viabilização das ações por todo o interior do Estado.

Um dos destaques é a parceria com o Hospital de Amor, referência nacional no tratamento oncológico. Por meio do Programa Saúde Itinerante, a união de esforços já levou atendimento médico essencial a mais de 4.500 pessoas, em 217 comunidades rurais. Para 2025, a meta é ainda mais ousada: alcançar 30 municípios e realizar 12.600 exames preventivos para câncer de mama, pele, colo do útero e próstata.

Outro marco recente foi a inauguração, em 2023, do Centro de Excelência em Cafeicultura de Varginha, que tem formado profissionais altamente qualificados para atender às exigências do mercado cafeeiro. A instituição também investe fortemente em inovação e ensino digital, com plataformas como o EAD Senar e o Senar Play, que democratizam o acesso ao conhecimento de forma prática e acessível.

Histórias que inspiram: vidas transformadas no campo

Gláucia Duarte conheceu o Senar Minas ainda na infância, quando sua mãe participava dos cursos da instituição. Anos depois, foi sua própria vivência com o Senar que transformou completamente sua trajetória. Após 16 anos como professora, Gláucia decidiu trocar a sala de aula pela cafeicultura. Hoje, ao lado do marido, ela lidera a propriedade da família em Paula Cândido e criou sua própria marca de café torrado.

Para essa mudança, investiu em capacitação: fez diversos cursos na área de café e gestão e participou, por quatro anos, do programa ATeG Café+Forte.

“O Senar Minas transformou minha vida e abriu portas imensas. Deixamos de ser amadores e nos tornamos profissionais, atuando com compromisso e responsabilidade”, destaca.

Já o Agente de Desenvolvimento Rural, Hélio Veloso, atua no Sindicato de Ubaí desde 1999. Filho e neto de produtores rurais, ele viu na mobilização uma forma de devolver ao campo tudo o que aprendeu.

“Estar nessa função é muito gratificante. Saber que contribuímos com o crescimento das pessoas e que o Senar é o braço direito do produtor rural é motivo de orgulho. Ver a transformação do agro no Norte de Minas é saber que esse avanço tem muito do trabalho feito com os cursos, treinamentos e assistência técnica”, afirma.

Reconhecimento nacional e novas conquistas

O Programa ATeG do Senar Minas tornou-se referência nacional e tem sido um verdadeiro divisor de águas na vida de muitos produtores. Um exemplo é o casal Marilene e Júnior dos Santos, de Padre Paraíso, vencedores do Prêmio ATeG 2024 – categoria Olericultura, concedido pelo Sistema CNA.

Minas também brilhou no Prêmio CNA Agro Brasil 2023, realizado em Brasília, com a vitória do casal Hemerson Haber Ferreira e Nathalie de Souza, de Juiz de Fora, na categoria ATeG Agroindústria, graças à excelência na produção de queijo, iogurte e manteiga.