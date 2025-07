Festival de espetáculos artísticos de teatro, dança, circo e música, o Encontro SESI de Artes Cênicas chega à 29ª edição com novidades na região do Triângulo Mineiro. O projeto, antes restrito a Araxá, acontecerá neste ano também em Uberaba, Pirajuba, Nova Ponte e Conceição das Alagoas. Os espetáculos serão exibidos de 20 de maio a 25 de junho, com entrada gratuita. Além da programação para todos os públicos, o festival abriu inscrições para artistas locais se apresentarem em Uberaba e Araxá durante a programação.

O 29º Encontro SESI de Artes Cênicas reafirma o objetivo de resgatar a ambiência dos espaços culturais e visa promover uma retomada artística, buscando envolver artistas, trabalhadores da cultura e o público em Encontros Plurais.

A perspectiva da edição é de proporcionar a pluralidade criando uma costura de ações artísticas, com espetáculos de rua, palco, contação de histórias, oficinas, shows, cenas curtas ocupando teatros, praças, escolas e, principalmente, preenchendo a memória e as emoções de todos.

Além de levar atrações culturais para toda a população, sobretudo para o público familiar, o festival promove oficinas destinadas à formação dos profissionais da área cultural, pesquisadores, estudantes e público geral. A ideia é valorizar os artistas e a cultura regional.

Em Uberaba estão previstas atrações no Centro Cultural Sesiminas e na Praça Pôr do Sol. Nas cidades de Pirajuba, Nova Ponte e Conceição das Alagoas haverá apresentações artísticas em escolas da rede pública e em praças das cidades. Em Araxá, o calçadão da rua Presidente Olegário Maciel, o estacionamento da Fundação Calmon Barreto, a Feira Radialista Silmar Borges, além da Escola SESI SENAI no bairro Bela Vista e o Teatro CBMM, receberão as atrações.

Para saber mais informações sobre o 29º Encontro SESI de Artes Cênicas, acesse o site www.sesiculturamg.com.br ou nas redes sociais @sesiculturamg.

O 29º Encontro SESI de Artes Cênicas é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio da CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração), Usina Santo Ângelo e Usina Uberaba. Apoiado pela Prefeitura Municipal de Araxá. Apoio Cultural: Centro Cultural Uniaraxá e Fundação Cultural Calmon Barreto. #vemproencontrosesi