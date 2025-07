FAEMG SENAR | Divulgação

Minas Gerais suspendeu a isenção do ICMS para as empresas que importarem leite em pó e muçarela. A assinatura do decreto foi feita pelo governador Romeu Zema durante a abertura da Feira do Agronegócio Mineiro (Femec) 2025, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Essa foi a quarta vez que o Governo de Minas editou um decreto nesse sentido desde o movimento Minas Grita pelo Leite, organizado pelo Sistema Faemg Senar e que reuniu mais de 7 mil produtores rurais em Belo Horizonte, em março de 2024. Esta é mais uma conquista para o agro mineiro.

Desta vez, a novidade é a inclusão do queijo muçarela, uma vez que a análise dos dados de importação de lácteos em Minas Gerais revelou que, além do leite em pó, o queijo também é um dos principais produtos importados, representando uma parte significativa das despesas com lácteos. “Estamos dando este apoio aos produtores de leite, renovando mais uma vez o incentivo fiscal que não será concedido a quem importa leite em pó e, agora, introduzindo também a mesma operação para a muçarela, para proteger quem produz, gera emprego e paga imposto aqui”, afirmou Zema.

A motivação para o diferimento do ICMS é estimular os fornecedores mineiros a aumentarem suas produtividades, sem a concorrência desleal dos produtos importados que chegam ao Brasil, com preços que interferem nas vendas e até mesmo no preço do litro de leite pago pelos laticínios aos produtores locais. O presidente da Comissão Técnica da Pecuária de Leite do Sistema Faemg Senar, Jonadan Ma, comemorou a decisão e destacou que Minas Gerais é responsável por, praticamente, ¼ da produção de leite do Brasil. “O país importa de 6 a 7 milhões de litros de leite e equivalente de leite, sendo 75% disso na forma de leite em pó e 25% na forma de queijo muçarela. Os produtores mineiros tiveram hoje mais uma grande conquista e Minas vai dar o exemplo”, frisou.

Agropecuária forte

Na abertura da Femec, o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, destacou que a feira é a maior do setor de Minas Gerais e ocorre porque a agricultura e a pecuária mineira continuam fortes, apesar da crise que assola o Brasil. “O nosso setor aprendeu muito bem a cultivar os nossos campos e em Minas Gerais a riqueza do agro ultrapassou a mineração pela primeira vez na história. Graças à tecnologia que podemos ver aqui dentro dessa feira e de outras, mas, principalmente, ao trabalho de homens e mulheres que deixaram gotas de suor na terra para que a gente continue gerando segurança alimentar e nas nossas cidades”, disse em seu discurso.

O presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, Thiago Fonseca, destacou que a Femec conta com mais de 350 expositores e no ano passado gerou mais de R$ 2 bilhões em negócios e atraiu mais de 150 mil visitantes. “Desde 2012, a Femec está em uma crescente, se consolidando com a maior feira de Minas e trazendo oportunidades para os produtores rurais conhecerem tecnologia, máquina, implementos, insumos, e terem preços competitivos direto de fábrica”, afirmou.

A solenidade de abertura também contou com as presenças do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio Ferreira, do secretário de Estado de Agricultura, Thales Fernandes, de deputados federais e estaduais, além dos vice-presidentes do Sistema Faemg Senar, Ebinho Bernardes e Renato Laguardia, do assessor especial da diretoria Antônio Álvares (Toninho de Pompéu), entre outras autoridades.

Oficinas e seminários do Sistema Faemg Senar

Consolidada como uma das maiores plataformas de negócios agropecuários do Brasil, a Femec segue até o dia 4 de abril. O evento é uma promoção do Sindicato Rural de Uberlândia e oferece uma vitrine de inovações tecnológicas voltadas ao agronegócio, como máquinas de última geração, equipamentos, veículos e insumos agrícolas.

O Sistema Faemg Senar tem um estande no Pavilhão do Agronegócio. As oficinas e seminários serão em diversas áreas, como agricultura e pecuária de precisão, produção de alimentos e gestão da propriedade. “São treinamentos de 2 a 3 horas voltados para os produtores rurais e seus colaboradores e, também, para o público visitante da feira. Uma oportunidade de adquirir conhecimento com especialistas nestas áreas”, disse o gerente regional do Sistema Faemg Senar, Ricardo Tuller.

Segurança

Durante a Femec, o Governo de Minas e a Polícia Militar anunciaram um novo modelo de policiamento rural, para fortalecer as ações de prevenção e proteção, garantindo a segurança no campo. O novo modelo é baseado no calendário agrícola e chega com o objetivo de prevenir delitos sazonais e específicos de cada localidade e garantir a segurança dos produtores em todas as etapas da produção. O modelo prevê, inclusive, a desarticulação de quadrilhas especializadas em roubo de cargas, tráfico de drogas e crimes ambientais. A iniciativa contempla a realização da operação “PMMG 250 Anos Agrogerais Segura”, com abordagens a veículos e pessoas, além de fiscalizações de infrações ambientais e orientações aos produtores rurais sobre medidas preventivas de segurança.