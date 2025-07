Celebrado este ano no dia 12 de maio, o Dia das Mães é a segunda melhor data comemorativa para o comércio varejista, só perdendo para o Natal. O período afeta positivamente 67,5% das empresas que compõem esse setor em Minas Gerais. É o que mostra a pesquisa Expectativas do Comércio Varejista – Dia das Mães/ 2024, realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Inteligência da Fecomércio MG.

A comemoração se destaca pelo forte apelo emocional e comercial, gerando diversas oportunidades de negócios, principalmente nos setores de vestuário, calçados, acessórios, decoração e artigos do lar, perfumaria, dentre outros. “Vale destacar também a grande importância que o Dia das Mães tem desempenhado para o setor de serviços. Nesta data, há um aumento da procura pelos segmentos de turismo, lazer, institutos de beleza, cultura, restaurantes, entre outros. Desta forma, o período que abrange o Dia das Mães se torna repleto de possibilidades para grande parte dos empresários do comércio, de serviços e de turismo”, destaca a economista da Fecomércio, Gabriela Martins.

A análise revela que 31,3% dos empresários esperam que as vendas este ano sejam melhores que as do ano passado. O otimismo e a esperança (47,7%) e o valor afetivo da data (24,2%) foram os principais motivos apontados para a expectativa por esse resultado. Em contrapartida, apenas 9,5% dos empresários que serão impactados esperam que as vendas deste ano sejam piores que as do ano passado. As vendas baixas no primeiro trimestre (41,0%) e a crise econômica (28,2%) se destacam entre os motivos para as expectativas de vendas piores.

Para melhorar as vendas no período, 28,8% dos comerciantes deverão realizar promoções e liquidações, enquanto 20,8% investirão em propagandas e divulgação. Outra ação realizada por 4,7% dessas empresas é a contratação de funcionários temporários a fim de melhorar o atendimento ao consumidor.

Na opinião dos empresários, 46,0% dos empresários esperam que o consumidor gaste, em média, um valor de R$ 70,00 a R$ 200,00 em compras, que devem ser pagas, na sua maioria, parceladas no cartão de crédito (47,8%), devem se sobressair em relação às demais no período.

Neste ano, a pesquisa Expectativas do Comércio Varejista – Dia das Mães/2024 adota uma amostragem de 408 empresas espalhadas pelas dez regiões de planejamento do Estado (Alto Paranaíba, Central, Centro-Oeste, Jequitinhonha-Mucuri, Noroeste, Norte, Rio Doce, Sul de Minas, Triângulo e Zona da Mata). A margem de erro da pesquisa, realizada entre 21 de março e 2 de abril, é de 5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

