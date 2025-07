A Sigma Lithium anunciou hoje uma expansão no programa de Conservação de Florestas Tropicais, com o objetivo de criar um "Cinturão de Conservação Contra o Desmatamento" em torno do Médio Vale do Jequitinhonha, adquirindo áreas com potencial risco de serem desmatadas para se tornarem pastos para gado.

As afiliadas da Empresa planejam adquirir terras em uma região localizada a 250 km de distância da companhia, 100% dentro do bioma de floresta tropical da Mata Atlântica.

Caso o Cinturão de Conservação seja desmatado, haverá o aumento significante de impactos adversos das mudanças climáticas no Médio Vale do Jequitinhonha, que já está registrando algumas das temperaturas mais altas do Brasil.

O Cinturão de Conservação representa uma "proteção ambiental de florestas tropicais" que circunda o Médio Vale do Jequitinhonha e que, atualmente, alivia as altas temperaturas já registradas na região semiárida.

Araçuaí e Itinga, cidades onde a empresa está localizada, estão no bioma "caatinga" (vegetação semiárida brasileira).

A Sigma Lithium, por meio de uma de suas partes relacionadas, adicionará, aproximadamente, 350 hectares de terras de Mata Atlântica a serem preservadas, além dos 340 hectares já preservados, totalizando 690 hectares equivalentes a 7 km² de floresta tropical.

Essa iniciativa faz parte de seu programa de compensação ambiental, por meio do qual a empresa compensa a caatinga (vegetação semiárida, do tipo arbórea baixa) localizada ao redor da companhia em uma floresta tropical localizada a 250 km de distância, para criar um Cinturão de Conservação contra o desmatamento.

A SIGMA Lithium Corporation ("Sigma Lithium" ou a "Empresa") (NASDAQ: SGML, TSXV: SGML, BVMF: S2GM34), uma das principais produtoras globais de lítio, dedicada a alimentar a próxima geração de veículos elétricos com concentrado de lítio neutro em carbono e de origem responsável, anunciou, em 11 de abril, a expansão no programa de Conservação da Mata Atlântica, com o objetivo de criar um "Cinturão de Conservação Contra o Desmatamento” em torno do Médio Vale do Jequitinhonha, adquirindo áreas com potencial risco de serem desmatadas para se tornarem pastagens para gado.

EXPANSÃO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA FLORESTA ATLÂNTICA