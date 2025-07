No dia 22 de março, sexta-feira, acontecerá a primeira edição do projeto “Antes do Voto 2024” no interior, promovido pela Escola Judiciária Eleitoral, em parceria com a Associação Mineira de Municípios, para divulgar especialmente aos candidatos em potencial, membros de partidos políticos, advogados especializados, contadores e técnicos de contabilidade, assessores de imprensa e jornalistas, policiais civis e militares e pessoas diretamente envolvidas nas campanhas eleitorais, as regras que serão aplicadas nas Eleições 2024.

O evento ocorrerá de 8 às 13h, no Espaço Cultural da Urca, localizado na Praça Getúlio Vargas, s/ n°, no Centro de Poços de Caldas-MG. As inscrições deverão ser realizadas pelo https://centralalamm.org.br/ no período de 13 a 22 de março. Clique aqui.

Nas palestras, serão tratados os temas: contas eleitorais, participação feminina na política, registro de candidatura, propaganda eleitoral e condutas vedadas em campanhas eleitorais serão discutidos no evento que contará com a participação de servidores da Justiça Eleitoral especialistas no assunto. Na oportunidade, o público poderá participar com perguntas que serão respondidas pelos palestrantes.

O evento contará com a presença do presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius, do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), desembargador Octavio Augusto De Nigris Boccalini, do diretor-executivo da EJE, desembargador Joemilson Donizetti Lopes, e de autoridades locais, dentre outros.

Confira a programação completa do evento: