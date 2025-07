FAEMG SENAR | Divulgação

A Rede e-Tec do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) está com inscrições abertas para cursos técnicos de nível médio nos Polos de Ensino de Viçosa, Alvinópolis e Manhuaçu. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas online até 23 de junho.

Ao todo, são 100 vagas para capacitações ofertadas na modalidade a distância, com parte das atividades realizadas presencialmente, em modelo híbrido. As aulas presenciais representam, no mínimo, 20% da carga horária total e incluem palestras, atividades de campo e avaliações na sede dos Polos da Rede e-Tec de cada município.

Confira a distribuição das vagas:

Manhuaçu : 25 vagas para o curso técnico em Agropecuária .

Viçosa : 25 vagas para o curso técnico em Floresta e 25 para Zootecnia .

Alvinópolis: 25 vagas para o curso técnico em Floresta.

Os Polos de Ensino são fruto de uma parceria com os Sindicatos de Produtores Rurais dos respectivos municípios.

O processo seletivo é voltado para o ingresso no segundo semestre letivo de 2025. A lista de aprovados será divulgada em 16 de julho, no site oficial da Rede e-Tec. Os selecionados deverão realizar a matrícula presencialmente entre 17 e 21 de julho de 2025, diretamente no polo de ensino escolhido no momento da inscrição.

Os interessados podem acessar o edital completo e realizar a inscrição no site:

https://etec.senar.org.br/

Também é possível buscar mais informações nos Sindicatos de Produtores Rurais de Viçosa, Alvinópolis e Manhuaçu.