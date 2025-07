Foto: Sistema Faemg Senar/Divulgação.

Quem é de Minas sabe: o café faz parte da nossa cultura e tradição, sendo um símbolo que reflete a história e o modo de vida do estado. Para o mineiro, o café não é apenas uma bebida, é um símbolo de hospitalidade e de conexão com as suas raízes. O estado, que é o maior produtor de café do Brasil, carrega esse legado com orgulho e tem sua economia profundamente entrelaçada com a cultura cafeeira. É nesse cenário que Belo Horizonte vai se tornar novamente o palco da Semana Internacional do Café (SIC), uma das maiores e mais prestigiadas feiras do setor no mundo.

Entre os dias 20 e 22 de novembro, o evento vai reunir no Expominas produtores rurais, especialistas e investidores do Brasil e de outros 40 países, consolidando seu papel como um dos maiores fóruns globais para a cadeia produtiva do café. Com o propósito de fomentar discussões sobre os desafios contemporâneos do setor e apresentar soluções inovadoras que vão além da produção e consumo tradicionais, a edição deste ano terá como tema central "Como o clima, a ciência e os novos consumidores estão moldando o futuro do café".

A expectativa é de que mais de 20 mil pessoas passem pela SIC durante os três dias, em busca de conhecer as últimas tendências e inovações que estão transformando o mercado. Para os apaixonados por café, o evento contará com mais de 100 estandes dedicados a degustações de cafés especiais, além de outras atrações.

Sistema Faemg Senar: protagonista na construção do futuro do café

Um dos organizadores do evento, o Sistema Faemg Senar desempenha um papel fundamental na realização da SIC 2024. O presidente da entidade, Antônio de Salvo, ressaltou a relevância estratégica do evento para o setor cafeeiro. Segundo ele, a Semana Internacional do Café vai além de uma feira, funcionando como um ponto de encontro para toda a cadeia produtiva. "É onde o produtor rural tem acesso ao que há de mais inovador no segmento, além de se conectar com os mercados mais promissores do mundo. A SIC gera oportunidades de negócios e conhecimento, moldando o futuro do nosso café", destacou.

Além de promover o intercâmbio de ideias e tecnologias, o Sistema Faemg Senar também é responsável por ações estratégicas dentro do evento, como o Cupping de Cafés Especiais do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG Café+Forte). Essa premiação valoriza os produtores que têm se destacado na busca por qualidade e práticas sustentáveis.

A Semana Internacional do Café 2024 incentiva a profissionalização do setor, criando pontes entre o produtor brasileiro e o mercado internacional. Ao reunir diferentes elos da cadeia do café em um mesmo espaço, a SIC não só celebra o grão que move a economia de milhares de famílias no Brasil, mas também projeta o futuro do setor, guiado pela inovação, sustentabilidade e pela busca por novos consumidores.

Para mais informações sobre a programação, credenciamento e inscrições clique aqui :: https://semanainternacionaldocafe.com.br/