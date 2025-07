Empreendedoras do Vale do Jequitinhonha que passaram pelo programa de microcrédito expuseram produtos e trocaram experiências no evento, provando que parcerias, determinação e criatividade podem mudar a história das mulheres da região.

Lislene conseguiu pagar a faculdade da filha com artesanato após virar empreendedora

Entre estandes coloridos montados no pátio do Lithium Business, em Araçuaí, evento que reuniu investidores e especialistas da cadeia do lítio, um deles chamou atenção dos participantes: peças de artesanato, bolsas de tricô, geleias e doces carregados de história e resistência. Mulheres que não apenas expunham seus produtos, mas exibiam sonhos transformados em realidade. Cada troca de olhar e pergunta dos visitantes reforçava o mantra coletivo:

“Aqui, somos donas do nosso destino.”

O espaço também sediou rodas de conversa sobre empoderamento feminino, com histórias inspiradoras como as de Lislene Cardoso (59) e Andréia Gomes (36), que mostraram como é possível transformar a própria realidade e deixar um legado.

As duas fazem parte do programa Donas de Mim, iniciativa da Sigma Lithium em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, que já formou cerca de 2 mil empreendedoras no Vale do Jequitinhonha, beneficiando indiretamente mais de 10 mil pessoas. Por meio de um fundo de microcrédito, mulheres chefes de família receberam apoio financeiro e capacitação para iniciar ou ampliar pequenos negócios nas áreas de artesanato, alimentação e serviços.

Durante o evento, Andréia emocionou o público ao compartilhar como o programa mudou sua trajetória: vítima de violência doméstica, ela conseguiu recomeçar a vida com dignidade.

“Hoje trabalho com geleias artesanais e temperos gourmets. Mais do que renda, ganhei autoestima e liberdade para dizer ‘não’ quando preciso. O Donas de Mim me deu independência financeira e me ensinou que posso escrever uma nova história.”

Lislene, por sua vez, contou que usou o microcrédito para comprar materiais e investir no próprio negócio de artesanato — hoje reconhecido até fora do Brasil.

“Aprendi a precificar, a divulgar na internet… Hoje sou dona de mim. Consegui pagar a faculdade da minha filha com a renda do artesanato. Esse foi um sonho realizado. Se não fosse essa virada na minha vida, talvez ela não pudesse concluir o curso.”

Programa valoriza e fortalece o protagonismo feminino

“O Vale do Jequitinhonha é estigmatizado pela pobreza, o que acaba gerando baixa autoestima na população. Trazer para cá um programa de microcrédito inspirado em Muhammad Yunus — que deu certo na Índia —, adaptando à nossa realidade, contribui para melhorar a vida das pessoas e devolver dignidade”, destacou Aline Sena, primeira-dama de Araçuaí e madrinha do programa.

O Donas de Mim é hoje um dos maiores programas de microcrédito da iniciativa privada no país, como explica Camila Pontual, gerente de desenvolvimento socioeconômico da Sigma Lithium.

“Embora estejamos em uma das regiões com o segundo pior IDH do Brasil, temos uma riqueza humana imensa. Este programa busca valorizar e dar protagonismo a essas mulheres, que produzem a verdadeira riqueza do Vale do Jequitinhonha.”

Desde junho, uma nova fase do programa beneficia 120 mulheres com microcrédito de R$ 2 mil cada — com carência de seis meses e 18 parcelas com juros reduzidos — além da capacitação de outras 500 participantes, por meio de cursos que vão desde empreendedorismo básico até oficinas práticas, como uso do WhatsApp Comercial e técnicas de embalagem para agregar valor aos produtos.

“Cada renda gerada por uma empreendedora retorna ao fundo, permitindo que outras mulheres ingressem no programa. É um ciclo virtuoso de empoderamento e multiplicação de oportunidades”, destaca Camila.

Algumas participantes já relataram convites para fornecer seus produtos a hotéis e restaurantes em Belo Horizonte e até no exterior, comprovando que o artesanato do Vale vem ganhando novos mercados.

Impacto local e perspectivas de expansão

O estande do Donas de Mim foi um dos espaços mais visitados durante o Lithium Business, atraindo o público e reforçando a visibilidade do programa como instrumento de inclusão produtiva feminina.

“Este evento é a vitrine que precisamos para mostrar ao mundo o talento e a resiliência das mulheres da nossa região”, concluiu Camila Pontual.

Com planos de expansão em 2026, o Donas de Mim já se consolidou como uma referência em ação social no coração do Jequitinhonha.