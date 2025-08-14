Foto: Divulgação

Multinacional investe nas plantas de Minas

A planta da Nestlé em Ituiutaba vai receber investimentos da companhia. O anúncio foi feito na quarta-feira, 18, e está previsto nos planos para o segmento de nutrição, com foco na produção de fórmulas infantis ou leites de crescimento. A subsidiária brasileira da maior empresa de alimentos e bebidas do mundo não detalhou o montante de recursos do plano de investimentos de 2025 a 2028 para as diferentes linhas de negócios. Além da unidade de Ituiutaba, a de Montes Claros está contemplada nos planos da Nestlé Brasil, no segmento de cafés. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Vereador propõe bafômetro na Câmara

Em uma medida considerada inusitada e inédita no legislativo mineiro, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira, vereador Gilmarzinho, determinou ao assessor jurídico da Casa, Cristiano Mata de Paula, que providencie a instalação de bafômetros nas dependências do plenário. O objetivo é identificar se vereadores estão chegando embriagados às reuniões ordinárias. “Aqui não é boteco!”, afirmou Gilmarzinho, relembrando a frase que tem repetido desde as primeiras reuniões do ano, quando assumiu a presidência da Casa. (Portal MPA – Divinópolis)

Patos tem festival do café

Até o dia 29 de junho, Patos de Minas recebe a 2ª edição do Festival da Colheita do Café. Iniciativa da Rota do Café do Cerrado Mineiro, a ação celebra a safra do café da Região, e destaca os atrativos do roteiro da primeira Denominação de Origem (DO) de cafés do Brasil. A programação terá missa campal, visitas guiadas às fazendas, colheita participativa, degustações especiais e harmonizadas, além de música e atividades abertas ao público. O evento é uma realização da Rota do Café e da Prefeitura, com apoio do Sebrae Minas e da Agência para o Desenvolvimento Econômico de Patos de Minas (Adesp). (Folha Patense)

Estação tem restauração finalizada

A estação ferroviária de Chiador, a primeira de Minas Gerais e o principal cartão postal da cidade, foi restaurada. Inaugurada em 1869 por Dom Pedro II, esse espaço teve uma trajetória com altos e baixos: desde o momento em que foi criada e era destaque nacional por sua funcionalidade e arquitetura, até quando foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A obra de restauração, iniciada em 2023, chegou ao fim. Depois de anos de pedidos dos moradores pela recuperação do espaço, a reforma que custou R$9,5 milhões de recursos da Eletrobras Furnas terminou em maio e promete trazer novos atrativos para o local. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Ouro Preto é tema de concurso

A cidade de Ouro Preto, em 2025, celebra 45 anos do título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Reconhecida mundialmente por sua relevância para a história, formação e memória nacional, em 1980, a Unesco conferiu ao município tal honraria. Em comemoração a esse marco histórico, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, abriu as inscrições para a quinta edição do Concurso de Fotografia, com o foco nos atributos que garantiram à cidade ser a primeira do país a conquistar o reconhecimento internacional. (O Liberal – Ouro Preto)

Manhuaçu faz encontro de fuscas

Estão abertas as inscrições para o 6º Encontro de Fuscas para o Mar, evento que reúne apaixonados por fuscas e veículos antigos em uma viagem com destino à praia de Setiba, em Guarapari (ES). A edição deste ano está marcada para o dia 20 de novembro. A concentração e saída dos veículos acontecerão às 7h, em Manhuaçu. De lá, o grupo seguirá em comboio até o litoral capixaba, promovendo um passeio que une nostalgia, amizade e a paixão pelo clássico modelo da Volkswagen. (Diário de Manhuaçu)

