Way assume a BR 262

A partir da zero hora do dia 21 de março de 2025, a Way-262 – Concessionária das Rodovias BR-262 MG S.A. assume a administração de um trecho de 438,9 quilômetros da rodovia BR-262, no entroncamento com a BR-381 em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e o km 799, no entroncamento com a BR-050 em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Com inicio das operações, entrará em vigor a cobrança de pedágio em quatro praças ao longo do trecho concedido. As praças de pedágios estão localizadas nas cidades de Florestal, Luz, Campos Altos e Perdizes. (Por Dentro de Minas)

Câmara de Timóteo tem Procon

A população de Timóteo ganhou mais dois Centros Integrados de Apoio ao Cidadão (CIAC), na Regional 7 e no Centro-Sul. As novas unidades do CIAC visam ampliar a capacidade de atendimento e reduzir a sobrecarga do CIAC do Centro Norte que realiza, aproximadamente, 150 atendimentos por dia. O objetivo dos novos CIACS, segundo o presidente da Câmara, Adriano Alvarenga, é promover o acesso fácil dos moradores dos bairros do setor 7 e do centro-sul, que precisavam se locomover para o CIAC do Centro-Norte para usufruir dos serviços oferecidos. (Jorna dos Vales)

Governo homologa concurso para enfermagem

O Governo de Minas homologou parcialmente o resultado final do concurso público para a carreira de enfermagem da Fhemig, com 741 vagas ofertadas e mais de 1.000 aprovados. A homologação inclui diversas especialidades, como enfermeiro, técnico de enfermagem e áreas específicas, e as primeiras nomeações ocorrerão na próxima semana. Os classificados serão nomeados conforme a ordem de aprovação durante o prazo de validade do concurso. Após quase uma década, a fundação realizou concurso para mais de 1.800 vagas, já tendo nomeado 732 médicos e 192 analistas, com cerca de 400 novos servidores já atuando nas unidades. (Folha de Sabará)

Faemg aponta impactos na cafeicultura

Uma pesquisa do Sistema Faemg Senar revelou que quase 90% dos cafeicultores atendidos pelo Programa ATeG em Minas Gerais foram impactados por fatores climáticos, com 71% da área cultivada afetada. O Cerrado Mineiro foi a região mais prejudicada, seguido pelo Sul de Minas, Chapada de Minas e Montanhas de Minas. As altas temperaturas e o déficit hídrico comprometeram o desenvolvimento vegetativo das lavouras para as safras de 2025 e 2026. Especialistas destacam a importância do acompanhamento técnico e do planejamento para minimizar os impactos, e o Sistema Faemg Senar já deu início a uma nova fase da pesquisa para aprofundar a análise da produção. (Folha do Povo Itaúna)

Cesta básica sobe em Varginha

Após o recuo ocorrido em fevereiro, o Índice da Cesta Básica de Varginha (ICB -Varginha) voltou a acelerar com alta de 3,18% no início do mês de março. Produtos como tomate, café em pó, farinha de trigo, banana e feijão carioquinha apresentaram as maiores elevações. No período de doze meses, o valor da cesta básica na cidade acumula alta de 4,16%. A pesquisa é realizada de forma conjunta pelo Instituto Federal do Sul de Minas (Campus Carmo de Minas), Departamento de Pesquisa do Unis e Geesul. A coleta de preços dos 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos é realizada na primeira semana de cada mês. (Gazeta de Varginha)

Queimadas irregulares devido ao calor

A onda de calor intenso tem antecipado as queimadas em terrenos baldios de Araguari, situação que ocorre anualmente, mas que em 2025 chegou mais cedo. O calor extremo tem deixado a vegetação seca e propensa a incêndios, agravados pela ação de pessoas que ateiam fogo de forma irregular. A 2ª Companhia de Bombeiros alerta para os riscos e recomenda que moradores não tentem combater o fogo sozinhos, acionando imediatamente o 193 em casos de queimadas criminosas. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Exportações do minério recuaram

As exportações de minério de ferro de Minas Gerais caíram 32% no primeiro bimestre de 2025, passando de US$ 2,4 bilhões para US$ 1,6 bilhão, devido à menor demanda global e incertezas no comércio. A China, principal destino, reduziu suas compras em 31,5%, reflexo da desaceleração econômica. Além disso, disputas comerciais, como as retaliações dos EUA, aumentam as incertezas, mas podem abrir novas oportunidades para o Brasil. Apesar do cenário desafiador, há expectativa de recuperação, com a tonelada do minério podendo subir de US$ 100 para US$ 140 até o final do ano. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

