US$ 287 milhões em projeto de terras-raras

A australiana Viridis Mining prevê, a princípio, um investimento de US$ 287 milhões para desenvolver o projeto de terras-raras Colossus, localizado na região Sul de Minas Gerais. Conforme o diretor-executivo da Viridis, José Marques, o capex estimado abrange, entre outros pontos, a construção da planta industrial em Poços de Caldas, prevista para ter capacidade de receber cinco milhões de toneladas de minério por ano e de produzir até 25 mil toneladas de mix de carbonato de terras-raras por ano, além da instalação de minerodutos. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Escolas de Varginha terão robótica

A partir do segundo semestre de 2025, as escolas de Varginha receberão um projeto de automação e robótica em parceria com a Receita Federal, o Cefet/MG e a Secretaria de Educação local. Desenvolvido pelo professor Juliano Coelho Miranda, do Cefet/MG, o projeto utiliza equipamentos de TV Box transformados em minicomputadores, aliados a módulos eletrônicos, para ensinar automação e controle de robôs. Inicialmente, será implantado no Centro de Educação Integral de Varginha (CEIV), que atende cerca de 720 alunos de escolas públicas. (Folha de Varginha)

Multinacional amplia linha no Sul

A multinacional norte-americana General Mills, dona de marcas como Yoki, Kitano e Häagen-Dazs, anunciou um investimento de R$ 50 milhões para ampliar sua linha de produção de farofa e derivados de mandioca em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Com a expansão, a unidade se torna a maior fábrica da empresa no Brasil. Desde 2021, a empresa investiu R$ 300 milhões na planta mineira, gerando 600 empregos diretos e 400 indiretos, além de novos postos de trabalho. (Cidade Conecta – Nova Lima)

Vale faz campanha de segurança

Com a proximidade do Carnaval, a Vale está intensificando sua campanha de segurança ferroviária nos municípios ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), com o objetivo de conscientizar a população sobre comportamentos seguros nas proximidades dos trilhos. A campanha inclui ações educativas, como spots em rádios locais, distribuição de cards via WhatsApp, orientações aos passageiros do Trem de Passageiros e a instalação de outdoors. A iniciativa visa reduzir os riscos de acidentes, destacando práticas como atenção redobrada, uso de passagens sinalizadas e a importância de evitar distrações perto dos trilhos, especialmente com o aumento do fluxo de pessoas durante o período carnavalesco. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

1º Festival do Queijo em Patrocínio

Governo de Minas Gerais, Cemig, Prefeitura de Patrocínio através da Secretaria de Cultura e apresentam o 1º Festival do Queijo Minas – Patrimônio da Humanidade. A Edição: Sabores, Cultura e Arte chega a Patrocínio/MG para celebrar a riqueza da gastronomia mineira em uma experiência única que une tradição e inovação. Dias 01 e 02 de março, na Praça Monsenhor Thiago, trazendo uma programação envolvente que combina a essência do carnaval com os sabores e saberes de Minas Gerais. (Jornal de Patrocínio)

Ipatinga amplia oferta de mamografias

A Prefeitura de Ipatinga amplia significativamente a oferta de exames de mamografia na Policlínica Municipal, no bairro Cidade Nobre. O número de exames diários passará de nove para 30, representando um aumento de mais de 230% na capacidade de atendimento. A Policlínica Municipal foi reinaugurada em junho passado, após um investimento de R$ 3,5 milhões em reformas e na aquisição de novos equipamentos. Com a nova estrutura, um moderno mamógrafo foi adquirido, proporcionando exames de alta qualidade e maior agilidade nos diagnósticos. O equipamento reduz a necessidade de repetições e minimiza a exposição à radiação, garantindo mais segurança para as pacientes. (Silmara de Freitas – Ipatinga)

Itabiranos conquistam medalhas

O Grand Slam de Taekwondo, promovido pela Confederação Brasileira da modalidade, está sendo realizado no Rio de Janeiro entre os dias 19 e 23 de fevereiro. O torneio, que conta com aproximadamente 400 atletas de diversas regiões do país, é uma das principais competições e garante vagas para a Seleção Brasileira deste ano. A delegação mineira enviou 64 competidores para a disputa, entre eles três representantes de Itabira. Com um desempenho notável, os atletas da cidade conquistaram quatro medalhas, além de assegurar uma vaga na seleção nacional. (Itabira Notícias)

