COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br





Banco do Nordeste investe em solar

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou que em 2024 investiu mais de R$ 1,2 bilhão em energia solar fotovoltaica em Minas Gerais, com foco em 249 municípios, especialmente no Norte de Minas. Esses investimentos, incluindo a construção de grandes projetos como a megausina solar de Janaúba, têm gerado milhares de empregos e contribuído para a sustentabilidade regional. Além disso, o banco contratou R$ 4,2 bilhões no estado, com destaque para o microcrédito, que somou R$ 1,4 bilhão em apoio a pequenos negócios e agricultores. A instituição também está expandindo sua presença no estado com novas agências. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/banco-do-nordeste-investe-mais-de-r-12-bilhao-em-energia-solar-em-2024/





Parceria traz Cinema Sem Fronteiras

A Prefeitura de Belo Horizonte, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Instituto Universo Cultural firmaram uma parceria para o "Cinema Sem Fronteiras – Programa Internacional de Audiovisual", com um investimento de R$ 6 milhões. O programa, que tem duração de 18 meses, incluirá quatro importantes eventos do setor audiovisual: a Mostra de Cinema de Tiradentes, a Mostra de Cinema de Ouro Preto (CineOP), a Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte (CineBH) e o Brasil CineMundi – Encontro Internacional de Coprodução. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2025/01/27/parceria-traz-cinema-sem-fronteiras-programa-internacional-de-audiovisual/





Quase 13 mil ton de terra recolhidas

Desde o dia 12 de janeiro, a Prefeitura de Ipatinga tem realizado um intenso trabalho de limpeza nas vias públicas da cidade, após um forte temporal causar danos em várias áreas. Com o apoio de máquinas e caminhões, seis equipes estão atuando diariamente, com foco nas principais vias de acesso, como linhas de transporte coletivo e rotas usadas por trabalhadores. Até agora, quase 13 mil toneladas de barro, terra e entulho foram retiradas das ruas, um volume seis vezes maior do que o habitual, equivalente a três meses de trabalho normal. O município segue com esforços contínuos de limpeza, mesmo aos fins de semana. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0121905-quase-13-mil-toneladas-de-barro-terra-e-entulho-foram-recolhidas-em-ipatinga-desde-o-dia-121





Força-tarefa contra golpes de IPVA

O Governo de Minas Gerais criou uma força-tarefa composta pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), Polícia Civil e Ministério Público (MPMG) para combater golpes relacionados ao pagamento do IPVA. Essa ação surge em resposta a fraudes, especialmente durante o período de pagamento do imposto. Os golpes mais comuns incluem sites falsos que simulam os oficiais do governo e links enviados por mensagens e e-mails, prometendo descontos atraentes. As autoridades alertam que, mesmo que o contribuinte seja vítima de um golpe, ele não será isento de pagar o IPVA para regularizar sua situação. As denúncias devem ser feitas na Delegacia Virtual ou em uma delegacia local. (Poços Já – Poços de Caldas)

https://pocosja.com.br/2025/01/28/governo-de-minas-cria-forca-tarefa-contra-golpes-de-ipva/





Sul registra novos negócios

Em 2024, o Sul de Minas registrou a abertura de 19.256 novos pequenos negócios, principalmente microempreendedores individuais (MEI), que representaram 72,8% dos empreendimentos. Entre os setores, o de obras de alvenaria se destacou, seguido pelo setor de serviços. Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha foram os municípios com maior número de novas empresas. O Sebrae Minas tem apoiado esses empreendedores com capacitações e ferramentas para promover uma gestão eficiente e inovação. No cenário estadual, Minas Gerais foi o segundo estado com mais aberturas de pequenos negócios, ficando atrás de São Paulo. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/01/28/sul-de-minas-registra-abertura-de-mais-de-19-mil-pequenos-negocios-em-2024/





Produção da Vale cresceu 1,3%

Em 2024, a produção de minério de ferro da Vale em Minas Gerais cresceu 1,3%, totalizando 150,1 milhões de toneladas, com destaque para o aumento de 5,5% no Sistema Sudeste. Apesar do crescimento, a participação do estado no total produzido caiu ligeiramente devido ao aumento da produção no Pará. No total, a Vale alcançou 327,7 milhões de toneladas, batendo recorde desde 2019. Para 2025, a mineradora espera produzir entre 325 e 335 milhões de toneladas, com foco na otimização de operações e novos projetos, como o Capanema, que adicionará 15 milhões de toneladas anuais à produção. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/producao-de-minerio-de-ferro-da-vale-em-minas-gerais-sobe-13/