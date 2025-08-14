COLUNA MG

Uberaba fora das obras da Saúde

Ministério da Saúde aprovou a reativação e repactuação de mil obras em 610 municípios. Uberaba pleiteou recursos federais do Pacto Nacional pela Reativação de Obras e de Serviços de Saúde, mas não entrou na lista de cidades contempladas. O governo federal abriu prazo para que pendências sejam resolvidas quanto a propostas que não obtiverem aprovação por causa de diligências não cumpridas. Um total de 487 municípios foram contemplados para repactuar 797 obras e outras 123 cidades, para reativar 203 obras, conforme portaria publicada no fim de semana. Em Minas Gerais, 41 obras devem ser reativadas e dez, repactuadas, dentro do Pacto Nacional. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Missão busca soluções sustentáveis

Chegou ao fim a missão Ceará-Minas, um projeto que teve como foco principal os projetos de reservação de água, visando a viabilização de barragens em parceria com o governo do Estado de Minas Gerais. A iniciativa, liderada pela Sociedade Rural de Montes Claros, contou com a participação de representantes do setor agrícola e governamental, buscou enriquecer o debate e potencializar ações eficazes em prol da gestão dos recursos hídricos, no Norte de Minas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Trilhas abre quase 10 mil em JF

O programa de formação profissionalizante Trilhas de Futuro está oferecendo 9,6 mil vagas para estudantes de Juiz de Fora e de outros 36 municípios mineiros. A ação é voltada à expansão da disponibilidade dos cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para dentro das escolas da rede estadual de ensino. Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a iniciativa vai distribuir as vagas entre 153 escolas estaduais, conforme o Governo de Minas. Os interessados devem se inscrever através do Cadastro Escolar 2025, no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), até 1º de novembro. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Feira da Agricultura Familiar

A Feira da Agricultura Familiar da Emater ocorrerá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O evento contará com a participação de 25 produtores de 17 cidades mineiras, oferecendo uma variedade de produtos, como artesanatos, quitandas, queijos, cafés e hortaliças. O objetivo da feira é valorizar a agricultura familiar e o artesanato local, além de promover emprego e renda para comunidades rurais. A iniciativa é parte de um convênio entre a Assembleia e a Emater-MG, com duração de 24 meses. (Balcão News – Belo Horizonte)

Treinamento em cavernas em Pains

A Spelayon Consultoria está realizando um treinamento em atividades verticais em cavernas no Museu Arqueológico de Pains (MAC), de 1º a 4 de outubro. O curso, liderado por Bernardo Bianchetti da Ecológica Turismo de Natureza, é dividido em duas etapas, abordando técnicas como progressão em vias equipadas, equipagem e autorresgate em cavernas. Cada etapa inclui um dia teórico e um prático, permitindo aos participantes aplicarem o conhecimento em situações reais. O evento oferece uma valiosa oportunidade para aprimorar habilidades em espeleologia e explorar as belezas naturais da região. (Tribuna Formiguense)

Uberlândia recebe show de ilusionismo

Uberlândia receberá a dupla de ilusionistas Henry & Klauss em seu espetáculo "Illusion Show - Uma Jornada Mágica" no dia 2 de novembro, marcando a primeira apresentação da dupla na cidade. Reconhecidos como os maiores ilusionistas da América Latina, Henry e Klauss trazem performances inovadoras que misturam tecnologia e interatividade, prometendo uma experiência emocionante para o público. Com 15 anos de carreira, a dupla já acumula prêmios internacionais e recordes mundiais. (Diário de Uberlândia)

