Projeto prevê trem entre BH e Caeté

O Estudo Nacional de Mobilidade Urbana, elaborado pelo BNDES em parceria com o Ministério das Cidades, detalha os projetos de expansão ferroviária previstos para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Entre as propostas está a Linha B, que ligará as regiões leste e sudeste da capital mineira, conectando Horto, Sabará, Nova Lima, Caeté e Rio Acima. Assim como a Linha B, ela integra o programa dos trens metropolitanos, com implantação de trilhos exclusivos para passageiros e ultrapassagem de composições apenas nas estações. (Jornal Opinião – Caeté)

Varginha quer reativar ferrovia

O prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, participou, em Brasília, na sede do Ministério dos Transportes, de uma reunião importantíssima para a o desenvolvimento da cidade. Trata-se da reativação da Linha Férrea para transporte de cargas no trecho que liga Varginha a Lavras. Ficou pactuado que haverá um chamamento público por parte do Governo Federal. Segundo o prefeito, “o Modal de Transporte Ferroviário beneficiará toda a região do Sul de Minas, É importante ressaltar a agilidade, o preço do frete dentre outros fatores benéficos ao empresariado e também ao agronegócio”, destacou. (O Debate – Varginha)

Além Paraíba terá novo curso

O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) anunciou, no dia 16 de agosto, a implantação de um curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) na cidade de Além Paraíba. A iniciativa faz parte do Programa Mulheres Mil e marca o início das atividades da instituição no município. O anúncio foi feito durante o 3º Simpósio de Educação Especial e Inclusiva, realizado com o apoio da deputada federal Ana Pimentel, da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Além Paraíba. O Programa Mulheres Mil é uma política pública federal voltada à qualificação de mulheres em situação de vulnerabilidade social. (Agora Jornais – Além Paraíba)

Trevos de Araguari requerem melhorias

Duas entradas da cidade apontam a necessidade de uma intervenção por parte dos políticos influentes junto ao Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais – DER. São pontos necessários que precisam de serviços para melhorar o trânsito e a segurança dos motoristas, como o de entrada da cidade junto à LMG-748, que fica localizada no trecho duplicado dentro do Distrito Industrial. Esse trecho, bem como parte dos 4 km duplicados pelo governo do estado, está desprovido de tudo. O asfalto está danificado, não existe sinalização e iluminação, questões básicas para uma orientação maior dos motoristas. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Turismo impulsiona destino BH

Belo Horizonte segue em alta como um dos destinos urbanos mais atrativos do país. De acordo com o Radar Turístico de julho, publicação do Observatório do Turismo de BH, os dados consolidados de maio de 2025 confirmam o bom desempenho do setor: a ocupação hoteleira alcançou 63,2%, com crescimento de 13% na diária média, que chegou a R$ 407,21. O Aeroporto Internacional de Confins recebeu mais de 1,1 milhão de passageiros no mês, um aumento de 12% em relação a 2024, enquanto a rodoviária da capital movimentou 552 mil pessoas. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

Divinópolis recebe projetos culturais

Divinópolis, reconhecida como a Cidade das Histórias, será palco nos próximos dois meses, de apresentações de cinco projetos aprovados na Programa Nacional de Apoio à Cultura (PNAB Municipal) – , que fortalecem a tradição literária local e ampliam o acesso gratuito à literatura, à poesia e à contação de histórias em escolas e espaços educativos. Entre os inúmeros projetos contemplados pela PNAB na cidade, cinco deles se uniram para uma execução de forma coletiva e colaborativa na cidade, resultando no Projeto “Nos trilhos das Histórias” (Jornal Agora – Divinópolis)

