Sigma Lithium | Divulgação

Encontro marcou nova fase do programa com foco em agricultura familiar e fortalecimento da comercialização dos produtos das mulheres da região

Vale do Jequitinhonha (MG), 21 de agosto de 2025 – A Sigma Lithium, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, reuniu mais de 200 mulheres na última quarta-feira (20/08) em um evento que celebrou os resultados transformadores do programa Dona de Mim, que já beneficiou mais de 2 mil empreendedoras nos municípios de Itinga e Araçuaí. O encontro foi marcado pela troca de experiências e pelo anúncio da nova fase da iniciativa: o Dona de Mim Rural.

A nova frente promove uma integração com o programa Seca Zero, voltado à construção de sistemas de captação de água da chuva e poços artesianos. As mulheres de famílias já beneficiadas por esse programa poderão contar agora com capacitação e acesso a microcrédito do Dona de Mim para desenvolver atividades empreendedoras ligadas à piscicultura, floricultura, entre outras.

Além do lançamento da nova fase, a programação do evento foi desenhada para inspirar e fortalecer os negócios locais, trazendo debates cruciais para o desenvolvimento das empreendedoras. Também foram discutidas novas frentes de formação com foco em técnicas de venda e disciplina financeira, além de uma parceria com o Sebrae.

Trocas e oportunidades

Um dos painéis abordou o escoamento da produção a partir da participação em feiras locais e grandes eventos, fortalecendo a comercialização dos produtos e ampliando o acesso a novos mercados. Além de representarem oportunidades concretas de negócios, as feiras movimentam a economia local e reforçam a valorização das tradições e do trabalho das empreendedoras da região.

As trajetórias de superação que marcam o projeto ganharam vida na roda de conversa "Histórias de Transformação e Liderança", moderada por Ana Cabral, CEO da Sigma Lithium, na qual foram compartilhadas experiências de novas embaixadoras do programa.

“Essa celebração reflete a força e a resiliência da mulher do Vale do Jequitinhonha. Lançar o Dona de Mim Rural é um passo natural para um programa que já transformou a vida de mais de 2 mil famílias. Estamos reforçando nosso compromisso ao criar novas frentes de geração de renda, como o apoio à produção agrícola e a entrega de estruturas para que elas possam vender seus produtos. É o empreendedorismo feminino gerando desenvolvimento real para toda a região.” – Ana Cabral, CEO da Sigma Lithium

O Dona de Mim conta com plantões de orientação em duas Casas Dona de Mim, localizadas em Itinga e Araçuaí, oferecendo orientação financeira, microcrédito com juros simbólicos, capacitação e mentoria para o desenvolvimento de negócios. A meta é promover a inclusão de até 10 mil participantes, alcançando direta e indiretamente até 50 mil pessoas, fomentando o desenvolvimento e a prosperidade do Vale do Jequitinhonha.