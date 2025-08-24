COLUNA MG

Mais de 20 mil famílias com auxílio gás

Mais de 5,13 milhões de famílias de todos os municípios do país começam a receber, nessa segunda-feira (18), o Auxílio Gás, no valor de R$ 108. Em Montes Claros, 1.065 famílias vão dividir o bolo de 115.020,00. No Norte de Minas, o município com o maior número de beneficiados é Januária, onde 5.055 famílias vão receber o total de 545.940,00. Em seguida vêm São Francisco (3.304 famílias), Jaíba (3.208), Bocaiúva (2.726), Manga (1.531), Espinosa (1.518), Chapada Gaúcha (1.276), Montalvânia (1.274), Janaúba (1.216), Bonito de Minas (1.149) e Capitão Enéas (1.142). (Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/auxilio-gas-paga-r-115-mil-a1-065-familias-em-m-claros/

Leilão de hotel sem interessados

Terminou sem lances, na manhã da última quarta-feira, dia 20 de agosto, o segundo leilão eletrônico do prédio do antigo Hotel Colombo, situado no Parque do Barreiro em Araxá. O imóvel pertencente à Prefeitura Municipal de Araxá, foi colocado em leilão com um lance inicial de R$ 2.665 milhões de reais. Diante da presente situação, a administração municipal de Araxá, estuda alternativas para o uso do imóvel. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/segundo-leilao-do-hotel-colombo-termina-sem-proposta-e-prefeitura-estuda-utilizacao-do-imovel

Itaúna define ‘Funeral da Porca’

Conforme definição da Associação Comercial e Empresarial - ACE e da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL, ambas de Itaúna, o Funeral da Porca só fica atrás do Natal em termos de movimentação da economia itaunense. A festa, que está agendada para acontecer, em sua 12ª edição, no dia 6 de setembro, no Parque de Exposições “Pedro Calambau”, em Itaúna, é open food e open bar, o que garante comida e bebida liberada durante todo o evento. As atrações já anunciadas são a dupla Cleiton e Romário, o DJ Kvsh e a artista Samhara. Mas ainda tem “surpresa” a ser anunciada. (Folha do Povo – Itaúna)

https://www.folhapovoitauna.com.br/funeral-da-porca-sera-no-dia-6-de-setembro

Saúde de Santos Dumont terá recursos

A Microrregião de Saúde pertencente a Santos Dumont vive a expectativa de receber R$ 6 milhões de investimentos na área da saúde. A informação foi divulgada em um evento realizado na quinta-feira, 21, em Ubá, que contou com a presença do governador Romeu Zema, o vice-governador Mateus Simões e Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais. Segundo a administração estadual, ao todo, serão R$ 300 milhões destinados à Macrorregião Sudeste na Zona da Mata para garantir acesso mais ágil e qualificado aos serviços de saúde, sobretudo no interior de Minas Gerais. (Portal 14 Bis – Santos Dumont)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=612006

Banco recebe 2 toneladas de alimentos

A Prefeitura de Patos de Minas, por meio do Banco de Alimentos Municipal, recebeu quarta-feira, 20, mais de duas toneladas de alimentos arrecadados durante a campanha solidária promovida pela União Recreativa dos Trabalhadores (URT) ao longo da temporada 2025 do Campeonato Mineiro Módulo II. O material doado foi direcionado à prefeitura, que, por meio do Banco de Alimentos, ficou responsável pela triagem, organização e redistribuição dos itens. O Banco de Alimentos garante toda a estrutura necessária para esse processo, desde o acondicionamento até a entrega às instituições cadastradas. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/banco-de-alimentos-recebe-mais-de-2-toneladas-de-alimentos-arrecadados-pela-urt

Governo restabelece combustível para viaturas

Após receber críticas pelo corte no fornecimento de combustível para as viaturas policiais, o Governo de Minas Gerais resolveu revisar as medidas de contenção de despesas na Polícia Militar. Como resultado, foi anunciada a liberação de um adicional de R$ 5 milhões para garantir o abastecimento dos veículos da corporação. A informação foi divulgada pelo secretário de Estado da Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, durante audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (Edição do Brasil – Belo Horizonte).

https://edicaodobrasil.com.br/minas-revisa-cortes-e-destina-verba-para-abastecer-viaturas/

Leilão de energia fracassa em Minas

Apesar do recorde histórico do Leilão de Energia Nova (LEN) A?5, apenas um dos 31 projetos localizados em Minas Gerais inscritos no certame foi arrematado. O certame foi realizado nessa sexta-feira (22) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), e movimentou R$ 5,5 bilhões em investimentos para viabilizar obras de 65 usinas hidrelétricas em 12 estados. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/leilao-energia-bate-recorde-mas-fracassa-minas-gerais/