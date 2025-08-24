Sigma Lithium | Divulgação

Projetos como o "Dona de Mim" e “Seca Zero” foram decisivos para a honraria concedida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2025 – A empresária Ana Cabral, CEO e fundadora da Sigma Lithium, maior empresa brasileira dedicada à produção de Lítio Verde, foi homenageada nesta quinta-feira (21) pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) com o Título de Cidadã Honorária do Estado. A honraria celebra não apenas a liderança da executiva, mas também o modelo de negócio pioneiro que a empresa implementou no Vale do Jequitinhonha, baseado em inovação ambiental e desenvolvimento social profundo.

A concessão do título foi fundamentada no legado tangível que a Sigma Lithium está construindo em Araçuaí e Itinga. A empresa estabeleceu um novo paradigma para a mineração mundial ao desenvolver a primeira planta de Lítio Verde do planeta, que opera com zero barragens de rejeitos, zero uso de químicos nocivos, zero uso de água potável, zero uso de energia “suja” e zero carbono – inovação que endereça diretamente as maiores preocupações ambientais do setor.

Além da vanguarda tecnológica, o impacto humano foi um pilar central para o reconhecimento de Ana Cabral. Por meio de iniciativas como o programa Dona de Mim, a Sigma Lithium já capacitou mais de 2 mil mulheres da região em áreas como empreendedorismo e habilidades para o mercado de trabalho, fomentando a independência financeira e a equidade de gênero.

Somado a isso, os projetos Seca Zero, voltado à construção de sistemas de captação de água da chuva e poços artesianos, e Água Para Todos, de distribuição de caixas d’água para as comunidades do entorno, levam segurança hídrica a dezenas de famílias, mitigando os efeitos históricos da seca no Vale do Jequitinhonha.

“Esta homenagem pertence à resiliência e à força do povo do Vale do Jequitinhonha. Ela é o reconhecimento de que é possível unir desenvolvimento econômico com justiça social e respeito absoluto ao meio ambiente. Programas como o 'Dona de Mim' e o 'Seca Zero' estão no centro da nossa licença para operar. O Lítio Verde que produzimos carrega em si o DNA do progresso social e da sustentabilidade de Minas Gerais. É um orgulho imenso estar aqui representando os nossos milhares de profissionais que ajudam a tornar nosso propósito realidade na região.” – Ana Cabral, CEO da Sigma Lithium

Com a geração de mais de 1.500 empregos diretos e a priorização de fornecedores e mão de obra locais, a Sigma Lithium está criando um ecossistema de inovação que posiciona Minas Gerais como líder na transição energética global, no centro da cadeia produtiva de baterias e veículos elétricos, provando que o desenvolvimento econômico pode, e deve, ser um vetor para a redução de desigualdades históricas.