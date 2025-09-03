Foto: Divulgação/JM

Amvale debate eventos climáticos

Desafios para enfrentar os impactos da variação climática foram tema de reunião dos gestores municipais que integram a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (Amvale) na sexta-feira, 29. O encontro, desta vez, aconteceu na cidade de Conceição das Alagoas e contou com a palestra do tenente-coronel Anderson Passos, ex-comandante do Corpo de Bombeiros. O militar destacou que os meses de julho, agosto e setembro concentram alto número de ocorrências de combate a queimadas em toda a região do Vale do Rio Grande. O especialista também apresentou o Manual de Combate a Incêndios em Canaviais. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Consórcio viabiliza cirurgias

O Hospital Nossa Senhora das Graças e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Sete Lagoas – Cismisel efetivaram, na quarta-feira, 27 de agosto, uma importante pareceria com o objetivo de aumentar a oferta de cirurgias eletivas para várias cidades da região. O contrato foi assinado em solenidade que contou a presença de conselheiros e diretores do hospital, prefeitos e representantes de secretarias municipais de Saúde dos municípios integrantes do consórcio. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Cooperativa lança ‘Semente Digital’

A Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce promove nesta segunda-feira, dia 1º de setembro, a Reunião do Comitê Educativo, , em Governador Valadares. O encontro terá como destaque o lançamento do Projeto “Semente Digital”, voltado à capacitação tecnológica dos cooperados e à valorização da dignidade da pessoa humana no ambiente virtual. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Organização das Cooperativas de Minas Gerais e tem como objetivo ampliar o acesso às tecnologias, incentivar o uso consciente das ferramentas digitais e promover autonomia no mundo virtual. A proposta pretende impactar diretamente a vida pessoal e profissional dos cooperados e da comunidade. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Poços combate ligações clandestinas

Equipes do Departamento Municipal de Águas e Esgoto intensificam as vistorias nas residências do bairro Bortolan, para verificação de ligações irregulares de redes de água e esgoto. A ação vem atender a uma solicitação dos próprios moradores. As vistorias têm por objetivo uma maior eficiência nos serviços prestados no saneamento. A ação também traz benefícios ao meio ambiente, ao direcionar os rejeitos para as redes coletoras corretas a fim de tratá-los corretamente na ETE 1. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Santana do Paraíso cresce quase 10%

Santana do Paraíso foi o município que mais cresceu em número de habitantes na Região Metropolitana do Vale do Aço, de acordo com as Estimativas da População 2025 divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em três anos, a cidade saltou de 44.800 para 49.025 moradores, um avanço de 9,43%, bem acima da média regional. No mesmo período, Ipatinga subiu de 227.731 para 235.311 habitantes, incremento de 3,33%. Timóteo passou de 81.579 para 84.172 moradores (3,18%) e Coronel Fabriciano avançou de 104.736 para 108.708, crescimento de 3,79%. (Diário do Aço – Ipatinga)

Rota Turística lançada no Sul de Minas

Três Pontas recebeu, na semana passada, o lançamento oficial da Rota Turística do Café e das Águas de Furnas, uma iniciativa da Edersul – Empresa de Desenvolvimento Regional do Sul de Minas. Realizado na Fazenda Pedra Negra, o evento marcou o início de um projeto que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, por meio do secretário Leônidas José de Oliveira, que esteve presente na ocasião, além de representantes dos poderes Executivo e Legislativo de Três Pontas e Varginha. A proposta vai além de um roteiro fixo: trata-se de um conjunto de experiências que podem ser combinadas de acordo com o interesse dos visitantes. O objetivo é integrar atrativos ligados ao café, às águas e às paisagens naturais, promovendo o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e valorização cultural em todo o Sul de Minas. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

