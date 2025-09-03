Foto: Emater/Divulgação

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Triângulo se destaca na produção de milho

As cidades do Triângulo Mineiro se destacaram no encerramento da safra 2024/25. De acordo com um levantamento da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Uberlândia foi o sexto município do estado com a maior produção de milho durante o período. Uberaba lidera a produção de milho em Minas Gerais. Foram 289 mil toneladas produzidas na safra 2024/2025. Em seguida vêm Perdizes, na mesma região, com 282 mil toneladas, e Paracatu, no Noroeste de Minas, com uma colheita de 252 mil toneladas. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/38766/uberlandia-sexto-maior-produtor-de-milho-ultima

Ulysses Gomes cotado para TCE

Já é de domínio público as informações de bastidores, no âmbito da Assembleia Legislativa, pormenorizando um possível acordo visando a definição do próximo nome a ocupar uma vaga como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A preferência recairia sobre o parlamentar Ulysses Gomes (PT). O grupo de deputados em favor de Ulysses Gomes já teria selado os entendimentos, quando da eleição do deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT), cujo resultado foi positivo com mais de 60 votos a favor do nome dele. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

https://edicaodobrasil.com.br/tudo-arrumado-para-a-eleicao-de-ulysses-gomes-ao-tribunal/

Servidora faz denúncia de discriminação

Na 5ª Conferência Estadual de Política para as Mulheres realizada em Belo Horizonte e convocada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, o município de Teófilo Otoni esteve representado por oito delegadas. Durante as discussões dos eixos temáticos, a servidora Aivy Ann Roult Macedo, representante de Teófilo Otoni, foi impedida de dar continuidade a uma argumentação e teve sua presença questionada por uma das participantes do respectivo grupo de trabalho. O episódio ocorreu diante de várias mulheres, configurando ato de discriminação e violência contra a delegada do município e provocou reação da administração municipal (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=31006

Viçosa cobra por remoção de resíduos

A Prefeitura de Viçosa já está utilizando a nova forma de cobrança de remoção de resíduos sólidos dos imóveis desde o último dia 15 de agosto. O novo processo tem como base o valor fixo de R$18,16 referente à TBD (Tarifa Básica de Disponibilidade) para cada residência, que varia conforme a categoria do imóvel. Ela garante que o serviço de coleta e destinação de resíduos esteja sempre disponível, mesmo que o imóvel não gere lixo em determinado período. A partir de agora, a tarifa de coleta de lixo em Viçosa passa a ser calculada com base no consumo de água de cada residência. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/nova-tarifa-de-remocao-de-lixo-ja-e-cobrada-pela-prefeitura-de-vicosa

Consórcio entre turismo e produção tem resultado

Em meio às montanhas verdejantes do Sul de Minas, a Tulha de Minas emerge como um exemplo inspirador de como o consórcio entre produção rural e turismo pode transformar uma propriedade familiar em um polo de sucesso econômico e cultural. Fundada com o objetivo de valorizar o café especial e a herança mineira, a iniciativa tem atraído milhares de visitantes anualmente, impulsionando a economia local e preservando tradições ancestrais. Baseado em relatos de visitantes e dados operacionais, a experiência bem-sucedida une cultivo artesanal, gastronomia e imersão na natureza. (Estrada Nacional – Pouso Alegre)

https://www.estradanacional.info

Fabriciano debate atenção aos animais

A Câmara Municipal de Coronel Fabriciano realizou uma audiência pública proposta pelo vereador Thiago Lucas, com o objetivo de discutir o combate aos maus-tratos e ao abandono de animais no município. Durante a audiência, foram apresentadas demandas e sugestões para fortalecer as ações de proteção animal, incluindo vacinação, castração e punições mais rigorosas para os responsáveis por maus-tratos. A iniciativa reforçou a necessidade de união entre poder público, entidades civis e sociedade para promover mudanças efetivas. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/seguranca/camara-de-fabriciano-promove-audiencia-publica-sobre-maus-tratos-a-animais-e-anuncia-criacao-de-novo-canal-de-denuncias/