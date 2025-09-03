Foto: Reprodução GNM

COLUNA MG

COLUNA MG

Consórcio cobra retomada de obra da barragem

O Consórcio Intermunicipal do Alto Rio Pardo (Comar) vai solicitar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante sua visita a Montes Claros, a retomada das obras da Barragem de Berizal, paralisadas desde 2 de julho de 2002. A presidente do Comar e prefeita de Berizal, Talyane Laves Pereira, destaca que a conclusão da barragem é de extrema importância diante da seca que atinge o Norte de Minas, agravada pelas mudanças climáticas. O empreendimento garantirá a perenização do Rio Pardo e o abastecimento de água para cerca de 250 mil pessoas na microrregião. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/consorcio-do-alto-rio-pardo-cobra-retomada-das-obras-da-barragem-de-berizal/

Mariana investe em assistência farmacêutica

A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adquiriu, ao longo de 2025, R$ 6 milhões em medicamentos destinados à assistência farmacêutica e para o abastecimento de farmácias públicas e unidades de saúde do município. Com a chegada de novos lotes, a administração pública espera alcançar 100% da cobertura de medicações necessárias aos tratamentos. De acordo com informações oficiais do Município, desde o início deste ano, a Secretaria de Saúde trabalha para resolver o problema do estoque abaixo do esperado. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/mariana/mariana-amplia-acesso-a-medicamentos-e-investe-r-6-milhoes-em-farmacias/

Muriaé combate erotização

O Projeto de Lei de autoria do vereador Delegado Rangel aprovado pela Câmara proíbe exposição de crianças e adolescentes, no Município de Muriaé, a atividades escolares, danças, manifestações culturais, exposições de arte e eventos, de qualquer natureza, que contribuam para a sexualização precoce; dispõe também sobre inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16097/muriae-passa-a-ter-lei-de-combate-a-erotizacao-de-criancas-e-adolescentes

Vacinação supera média nacional

Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis (Semusa) apontam que o Município supera a média nacional, na vacinação contra o HPV. A cobertura no Município alcançou 83,10% no público feminino e 70,57% no masculino. Maior também do que Minas Gerais, que de 2024 e de 2025, teve a cobertura vacinal contra o vírus entre crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de 81,69% no sexo feminino e 69,68% no masculino. Na cidade, foram aplicadas 2.129 doses de vacinas contra o HPV entre pessoas de 5 a 54 anos. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://www.agoracomvoce.com.br/2025/08/26/divinopolis-supera-media-nacional-na-vacinacao-contra-o-hpv/

Contadores se queixam da RedeSim

O funcionamento do sistema RedeSim + livre em Uberaba tem gerado reclamação de profissionais da contabilidade, que alegam dificuldades para conseguir concessão de alvarás. O RedeSim + Livre, lançado pelo governo de Minas, trata da automatização das consultas de viabilidade e licenças municipais. Conforme a Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), o projeto pretende reduzir para poucos segundos a abertura de empresas de baixa complexidade no Estado. Porém, em Uberaba, conforme os profissionais, o novo sistema tem dificultado a vida das empresas. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://jmonline.com.br/politica/contadores-de-uberaba-se-queixam-de-sistema-estadual-de-abertura-de-empresas-1.538868

Aeroporto recebe investimento em Varginha

O Aeroporto de Varginha deve receber um importante reforço em sua infraestrutura de segurança. Em reunião realizada em Brasília, no Ministério dos Portos e Aeroportos, o prefeito Leonardo Ciacci, vereadores e representantes da cidade solicitaram oficialmente a instalação do sistema PAPI (Precision Approach Path Indicator). O equipamento, avaliado em R$ 1,6 milhão, é fundamental para garantir pousos mais seguros e consolidar o Aeroporto de Varginha como referência para o Sul de Minas. (Varginha Digital)

https://varginhadigital.com.br/noticias/noticias-de-varginha/aeroporto-de-varginha-tera-sistema-papi/

Hospital alcança marco histórico

O Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, alcançou mais um marco na medicina oftalmológica ao realizar com sucesso um transplante lamelar de córnea em um paciente de 37 anos. O procedimento, considerado de alta complexidade e modernidade, reforça o compromisso da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) com a excelência em saúde e consolida sua posição como referência regional e estadual na realização desse tipo de cirurgia. (Portal Silmara Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/hospital-marcio-cunha-amplia-tecnicas-em-transplantes-de-cornea-e-reforca-referencia-em-minas-gerais/