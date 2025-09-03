AMM | Divulgação

Durante a abertura da Caravana AMM, nesta segunda-feira (21), em Divinópolis, o prefeito da cidade, Gleidson Azevedo, afirmou que o senador Cleitinho Azevedo, seu irmão, será candidato ao governo de Minas nas próximas eleições, e que o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, será o vice na chapa.

A declaração foi feita diante de dezenas de prefeitos, vereadores e lideranças políticas regionais presentes à etapa da Caravana, que tem como objetivo fortalecer o movimento municipalista e promover debates sobre os principais desafios enfrentados pelas administrações locais.

A fala do prefeito chamou atenção durante o encontro e repercutiu entre os participantes, movimentando os bastidores políticos durante a passagem da Caravana por Divinópolis.