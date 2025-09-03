FAEMG SENAR | Divulgação
O Sistema Faemg Senar reforça seu compromisso social com a doação de mais de 6 mil litros de leite, beneficiando crianças internadas no Hospital da Baleia — referência em atendimento médico humanizado em Minas Gerais — e o Serviço Social Autônomo Servas (SSA-Servas).
A ação foi idealizada pelo Sistema e formalizada em junho, durante a abertura da Megaleite 2025.
“A doação demonstra a importância da união entre as entidades e mostra que, quando a cadeia do leite está equilibrada, é possível atender quem mais precisa com um produto tão essencial. Esse equilíbrio que o setor vive neste momento nos permite fazer a doação com tranquilidade e contribuir com o atendimento aos pacientes que necessitam. Vamos seguir juntos, cumprindo nossa missão”, destaca o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo.
Parceria
Na mesma cerimônia, foram firmados dois acordos:
-
Primeiro termo: doação mensal de 1,5 mil litros de leite longa vida ao SSA-Servas, pelo período de um ano. A iniciativa conta com a participação da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Itambé e CCPR. Metade do volume será destinada ao Hospital Mário Pena e a outra metade a instituições socioassistenciais cadastradas no SSA-Servas.
-
Segundo termo: repasse mensal de 5 mil litros de leite, em embalagens Tetra Pak, ao Hospital da Baleia. A ação é fruto da união entre o Sistema Faemg Senar, o Sindicato da Indústria de Laticínios de Minas Gerais (SILEMG), a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (OCEMG), a FIEMG e a Fecomércio.