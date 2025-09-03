Brasília – O senador Rodrigo Pacheco anunciou, nesta segunda-feira (1º), sua permanência no PSD mineiro e cobrou do partido uma postura firme contra movimentações internas que busquem adesão a projetos eleitorais e políticos da extrema direita. Ele também criticou o que classificou como uma “tentativa desenfreada” de antecipação do calendário eleitoral de 2026 por meio de disputas partidárias.

“Afirmo que o PSD não compactua com ideais antidemocráticos, golpistas e radicais defendidos por representantes da extrema direita. Essa posição deve ser mantida e fortalecida para que, juntos, dentro da verdadeira premissa da social-democracia, não rompamos o pacto de confiança com os nossos eleitores”, afirmou Pacheco em nota.

O senador ressaltou ainda a vocação histórica do PSD para tratar de temas de relevância nacional, citando exemplos como a reforma tributária e o Programa de Parcerias e Investimentos (Propag).

Sem mencionar nomes, Pacheco criticou iniciativas que colocam interesses partidários acima das necessidades da população e encerrou especulações sobre um possível desligamento da legenda.

“Vejo uma tentativa desenfreada de antecipação do calendário eleitoral, como se as eleições fossem mais importantes que os problemas da nossa sociedade. Continuarei trabalhando com foco nas questões urgentes, sem qualquer intenção de mudar minhas convicções ou a minha filiação partidária. Ingressei no PSD a convite do presidente nacional, Gilberto Kassab, e sou grato e leal aos meus correligionários”, destacou.

Pacheco relembrou o crescimento do PSD em Minas Gerais, atribuindo-o à ação coletiva da legenda e à sua própria contribuição, além da participação do partido no governo do presidente Lula.

“Em Minas, o partido cresceu graças a uma obra coletiva, à qual modestamente pude contribuir. O importante Ministério de Minas e Energia, as eleições do saudoso Fuad Noman em Belo Horizonte e a conquista de mais de 142 prefeituras não foram obra do acaso”, declarou.

Foco no desenvolvimento

O senador reforçou que a população espera de seus representantes iniciativas voltadas para o desenvolvimento do país, em vez de movimentos extemporâneos voltados às eleições de 2026.