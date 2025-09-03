AMM | Divulgação

A Divinópolis será a primeira parada da “Caravana AMM”, iniciativa de interiorização das ações da Associação Mineira de Municípios (AMM), que percorrerá todas as 10 macrorregiões do Estado a partir de setembro de 2025. Na região centro-oeste, o evento será realizado nos dias 2 e 3 de setembro, reunindo prefeitos, prefeitas e servidores públicos municipais, com programação voltada à capacitação e orientação sobre pautas municipalistas prioritárias.

A reforma tributária, tema que gera preocupação entre os gestores municipais, será abordada na palestra magna pelo Auditor de Controle Externo do TCEMG, Gustavo Terra Elias, mestre em Governança pela Universidade de Sussex (Inglaterra) e em Direito pela UFMG.

Cada região terá um documento com as principais demandas locais, elaborado com o apoio das associações microrregionais AMVI e AMASF. Além disso, assessores técnicos da AMM e especialistas da Escola de Gestão Municipalista (EGM) conduzirão atividades de capacitação em temas centrais da administração pública municipal.

“Os eventos da Caravana AMM têm como premissa reunir os anseios dos prefeitos de cada município mineiro, produzindo coletivamente a carta municipalista da região no primeiro dia. No segundo dia, levaremos capacitação de qualidade aos gestores e servidores públicos. Nosso foco é trabalhar pelos 853 municípios de Minas Gerais, sem coloração partidária, visando a melhoria da qualidade de vida da população”, afirma o presidente da AMM e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão.

Programação

A abertura em Divinópolis contará com a palestra “Os impactos da Reforma Tributária para os Municípios”, ministrada por Gustavo Terra Elias. A programação inclui:

Reunião do presidente da AMM com prefeitos da microrregional;

Apresentação institucional da AMM;

Construção coletiva do Documento de Demandas Regionais ;

Palestra magna em conjunto com prefeitos da diretoria e patrocinadores;

Almoço com prefeitos.

À tarde, ocorrerão atendimentos técnicos em áreas como Assistência Social, Educação, Captação de Recursos e Convênios, abordando temas como prestação de contas, gestão de programas federais, elaboração de projetos e uso das principais plataformas de transferências de recursos.

Sobre o projeto

Com apoio das microrregionais mineiras e da Confederação Nacional de Municípios (CNM), a Caravana AMM tem como objetivo ouvir as demandas de todos os municípios de Minas Gerais para propor ações e estratégias que promovam o desenvolvimento econômico municipal.

Inscrições

A participação é gratuita. As inscrições devem ser feitas pelo link:

https://portalamm.com/caravana-amm/

Atendimento à imprensa

O presidente da AMM, Luís Eduardo Falcão, estará disponível para entrevistas na terça-feira (3/9), das 9h ao meio-dia. Mais informações com a Coordenadora de Comunicação da AMM, Thalita Marinho, pelo telefone: (31) 98408-4774.