Ferrovias devem gerar 1,5 bilhão de investimentos

Impulsionada por renovações antecipadas de concessões de ferrovias, a produção de locomotivas em Minas Gerais deverá absorver cerca de R$ 1,5 bilhão por ano no próximo ciclo de concessões, segundo a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer), em uma projeção considerada conservadora. A entidade estima que o próximo ciclo de concessões ferroviárias alcance um investimento de mais de R$ 70 bilhões no setor em todo País, por meio da aquisição de locomotivas, vagões, revitalização das ferrovias, melhorias no contorno das cidades, entre outras medidas. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/concessoes-vao-gerar-r-15-bi-producao-locomotivas/

Prefeitos criam sistema de inovação

No dia 4 de setembro, na cidade de Pouso Alegre, os prefeitos de seis municípios do Sul de Minas (Varginha, Lavras, Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, Poços de Caldas e Pouso Alegre) assinarão um acordo inédito de cooperação para criar o Sistema Regional de Inovação (SRI). A iniciativa, apoiada pelo Sebrae Minas e pelo Governo do Estado, marca o início de uma agenda conjunta destinada a fomentar a inovação e promover um desenvolvimento econômico sustentável na região. (O Debate – Varginha)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/prefeitos-do-sul-de-minas-assinam-acordo

Parque inaugura ciclotrilha

O Parque Estadual do Rio Doce, maior área contígua de Mata Atlântica de Minas Gerais, acaba de lançar um novo atrativo turístico que promete atrair ainda mais visitantes e amantes do ciclismo: a ciclotrilha TransEstalo. A inauguração da trilha aconteceu no domingo dia 31 de agosto e teve a presença de vários grupos de ciclistas do entorno do Parque. O evento contou com 170 inscritos que tiveram a oportunidade de fazer este trajeto que partiu da Portaria do Posto de Fiscalização do Salão Dourado, foi até a Ponte Queimada e de lá até o Distrito de Baixa Verde. Um evento histórico que mostra o potencial turístico deste gigante da Mata Atlântica. (Portal Silmara Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/parque-estadual-do-rio-doce-inaugura-a-ciclotrilha-transestalo/

UFOP anuncia cursos em Ipatinga

A equipe envolvida no processo de implantação da UFOP na cidade esteve na última sexta-feira, 29 em Ipatinga. Na oportunidade, o reitor da universidade, Luciano Campos, visitou novamente o espaço da Suplan, cedido pela Prefeitura de Ipatinga para abrigar o campus. Após a inspeção técnica, a equipe participou de uma reunião de alinhamento à tarde com o prefeito Gustavo Nunes. A expectativa é que em abril de 2025 as aulas comecem. "Em abril, muito provavelmente, estaremos já recebendo estudantes aqui em Ipatinga nos cursos de Direito e Pedagogia. Todo o processo que precisa ser feito na universidade está sendo realizado e já está 80% concluído", declarou Luciano Campos. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/57472/pedagogia-e-direito-serao-os-primeiros-cursos-ofertados-pela-ufop-anunciam-prefeito-de-ipatinga-e-reitor-da-universidade

Colégio inaugura unidade em Lagoa Santa

Liderado pelo professor Valseni Braga e pela diretora da unidade Lagoa Santa do Colégio Batista Mineiro, professora Daniela Zilz, a direção da Rede Batista de Educação se reúne para realizar culto de gratidão a Deus pela inauguração oficial da sua nova unidade na cidade mineira que pertence a Região Metropolitana de BH, e está ao lado de um os maiores aeroportos do país, (BH Airport), e de uma das bases da Força Aérea Brasileira, além de abrigar vários condomínios de alto luxo. A unidade em Lagoa Santa e tem como objetivo reforçar o caráter Cristão da instituição. (Conexão Minas)

https://minasconexao.com.br/colegio-batista-mineiro-inaugura-unidade-em-lagoa-santa-nesta-segunda-feira-1o-de-setembro/

Divinópolis faz negociação de débitos

A Secretaria Municipal de Fazenda lançou neste mês a campanha digital para comunicação direta com contribuintes que possuem débitos em aberto do IPTU 2025. O objetivo é utilizar a tecnologia para garantir um atendimento mais ágil, prático e sem burocracia. Nesta fase inicial, os contribuintes receberão mensagens via SMS e e-mail com link direto para emissão das guias atualizadas. Em seguida, o envio também será realizado pelo WhatsApp, ampliando os canais de contato. Todo o processo pode ser feito de forma 100% online, sem necessidade de comparecimento presencial à Prefeitura. (Portal MPA – Divinópolis)

https://www.sistemampa.com.br/tv-candides/municipio-de-divinopolis-lanca-campanha-para-facilitar-regularizacao-de-debitos-com-o-iptu/