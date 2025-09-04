Foto: Reprodução GazetaNM

Vinte hospitais do Norte recebem investimentos

A Cemig investiu, por meio de seu Programa de Eficiência Energética (PEE), mais de R$ 2,3 milhões em mais de 200 hospitais e unidades públicas municipais de saúde de 20 cidades do Norte de Minas Gerais, durante o primeiro semestre de 2025. Entre as iniciativas, estão a modernização de equipamentos, melhoria da iluminação, além da instalação de usinas solares fotovoltaicas em instituições da região. De acordo com a organização adotada e divisão espacial utilizada pela Cemig, dos 774 municípios que compõem a área de concessão da empresa, no Norte de Minas, a Cemig substituiu autoclaves e modernizou a iluminação. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Manifestação pede recapeamento na MG 188

O Movimento Popular em prol do recapeamento da MG-188 vai realizar um ato na segunda, 15/09, a partir das 9h, na saída de Coromandel sentido Patrocínio. O objetivo é cobrar o cumprimento da promessa feita pelo vice-governador no início do ano: a obra está licitada e homologada, faltando apenas a ordem de serviço do Estado. Enquanto isso, a rodovia segue causando insegurança e prejuízos à população. O movimento contará com a presença de prefeito, vereadores e autoridades locais, ao lado da comunidade, reforçando a união popular em torno desta causa histórica. (Jornal de Patrocínio)

Patrimônio sem manutenção em JF

Os bens históricos de uma cidade são a referência a respeito do seu passado. Mas para um patrimônio tombado perdurar e continuar tendo um papel relevante ao longo dos anos, é preciso ter um alinhamento entre poder público, população e o setor privado. Em Juiz de Fora, há diversos pontos que, mesmo após terem passado pelo rigoroso processo de serem reconhecidos como parte da identidade cultural da cidade, sofrem com falta de manutenção, descaso e risco de deterioração. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Caeté abriga a maior litoteca da América

Quando se fala em Caeté, logo vêm à mente sua história, sua religiosidade, paisagem montanhosa e Guerra dos Emboabas, porém pouca gente sabe que a cidade abriga, há anos, uma das instituições mais estratégicas para o conhecimento e a valorização das riquezas naturais do Brasil: a unidade do Serviço Geológico do Brasil. Essa presença não é por acaso. Caeté está localizada no coração do Quadrilátero Ferrífero, região famosa pelas suas jazidas de minério de ferro, ouro, manganês, nióbio, grafita e outros minerais de alto valor. Recursos que, além de marcar a identidade da cidade, são fundamentais para a economia mineira e nacional. (Jornal Opinião – Caeté)

Pouso Alegre pode ser a maior do Sul

A geração de empregos e a localização estratégica têm atraído cada vez mais moradores para Pouso Alegre. Em três anos, o município ganhou mais de 9 mil habitantes. De acordo com projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pouso Alegre deve alcançar 201.549 moradores em 2035 e, em 2041, chegar a 229.660 habitantes. Caso o número se confirme, a cidade poderá ultrapassar Poços de Caldas e se tornar a mais populosa do Sul de Minas. A professora de demografia da Universidade Federal de Alfenas (Unifal), Larissa Gonçalves Souza, explica que as projeções levam em conta os dois últimos censos e as estimativas populacionais para Minas Gerais. (Pouso Alegre em Foco)

Divinópolis cria Farmácia Móvel

A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), lançou a Farmácia Móvel, um veículo totalmente adaptado para levar medicamentos do componente básico assistencial até moradores de bairros afastados e comunidades rurais. O veículo já está pronto para iniciar os trabalhos e foi adquirido com recursos da transposição de saldos financeiros. A Farmácia Móvel terá equipe composta por farmacêutico, agente administrativo e motorista, e funcionará de segunda a sexta-feira, percorrendo uma rota definida pela Semusa. O cronograma detalhado de atendimento será divulgado em breve pela Prefeitura. (Portal G37 – Divinópolis)

