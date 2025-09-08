Foto: José Cruz/Agência Brasil

Vendas de elétricos e híbridos cresce em Uberlândia

Os veículos elétricos e híbridos têm tomado cada vez mais espaço no mercado automotivo de Uberlândia. Segundo dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), nos últimos anos, a venda de automóveis do tipo cresceu significativamente e, atualmente, o município de Uberlândia tem uma frota de 2.187 veículos eletrificados. Ainda de acordo com o levantamento, em 2022, foram registradas 246 vendas de veículos elétricos na cidade. Número que aumentou 157% no ano seguinte, chegando a 634 automóveis vendidos. Em 2024, a quantidade saltou para 1.174, um crescimento de quase 400% em dois anos. (Diário de Uberlândia)

Vereador acusado de assédio renuncia

O vereador Odair Braz de Azevedo, conhecido como Odair Lobo, renunciou na semana passada na cidade de Nova Resende, no Sudoeste de Minas. A decisão ocorreu após fortes repercussões de depoimentos prestados durante sessão legislativa recente, nos quais servidoras relataram episódios de assédio sexual, moral, desacato e abuso de poder praticados pelo parlamentar enquanto vereador na gestão passada e atual. Essas acusações são recorrentes. Ele já havia sido denunciado por assédio sexual, episódio que permanece lembrado na cidade. (Jornal Terra do Café – Nova Resende)

Criança de Timóteo avaliada com QI de 7

Uma menina de três anos e dez meses, moradora do bairro Timotinho, em Timóteo, foi avaliada com altas habilidades/superdotação. A pequena Liz Andrade, filha de Bárbara Andrade, tem um Quociente de inteligência (QI) de uma criança de sete anos e vive o desafio de se desenvolver também emocionalmente nesse cenário. A mãe de Liz relata que a família sempre percebeu algo diferente, mas como era a primeira filha, não havia parâmetro para comparação. Bárbara relata que Liz sempre alcançou alguns marcos do desenvolvimento antes do tempo padrão: andou aos dez meses, seus dentes nasceram cedo. (Diário do Aço – Ipatinga)

Varginha pioneira no teste de CPK

A Prefeitura de Varginha anunciou a implantação do teste de CPK para recém-nascidos, tornando-se a primeira cidade do Brasil a disponibilizar o exame de forma gratuita à população. A iniciativa reforça o compromisso do município em ser referência em saúde e prevenção de doenças raras. De acordo com o prefeito Leonardo Ciaci, com a iniciativa a cidade continua sendo referência não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. O teste de CPK é realizado a partir da coleta de sangue no pezinho do bebê, geralmente nos primeiros 30 dias de vida. (Gazeta de Varginha)

Monte Carmelo investe em educação

A Prefeitura de Monte Carmelo deu mais um o significativo em seu compromisso com a educação de qualidade, anunciando a entrega de dois novos micro-ônibus destinados ao transporte de alunos. A iniciativa visa garantir maior segurança, conforto e eficiência para os estudantes, em especial aqueles que residem em áreas mais distantes, como o distrito de Celso Bueno. A entrega dos veículos, que agora integram a frota municipal, é uma resposta direta à necessidade de renovação e ampliação do serviço de transporte escolar. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Produtos irregulares apreendidos em JF

Mais de 800 produtos irregulares foram apreendidos durante a operação “Comércio Legal”, realizada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp), na última quarta-feira (3), no Centro da cidade. Segundo a PJF, a ação resultou na retirada de 657 pares de meias, 133 óculos e diversas peças de roupas, acessórios e alimentos. O objetivo, ainda de acordo com a Administração municipal, é organizar os espaços públicos, proteger consumidores contra produtos sem procedência e assegurar condições justas aos comerciantes regularizados. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

