Sabará reabre Santa Casa para o SUS

A população de Sabará voltou a contar com a Santa Casa no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), reaberta no início do mês após 13 anos fechada. A unidade passa a funcionar 24 horas por dia, garantindo cuidado e acolhimento para os moradores. O espaço foi totalmente revitalizado, com recepção ampla, sala de triagem, dois consultórios, sala de medicação e banheiros acessíveis, oferecendo mais conforto e dignidade aos usuários. Os atendimentos serão voltados para casos de baixa complexidade, enquanto as urgências e emergências seguem sendo direcionadas à UPA. (Sabará Notícias)

Minas na Avirrp gera conexões estratégicas

Minas Gerais encerrou sua participação na 27ª Feira de Turismo da AVIRRP (Associação das Agências de Viagens de Ribeirão Preto e Região) com resultados expressivos e grande visibilidade junto ao trade turístico nacional. Realizado nos dias 5 e 6 de setembro, no Taiwan Centro de Eventos, em Ribeirão Preto (SP), o encontro reuniu mais de 6 mil profissionais do setor e consolidou-se como um dos principais espaços de negócios e promoção de destinos no país. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

Patos recebe volume histórico de recursos

As emendas e verbas conquistadas nos últimos anos estão mudando a realidade de Patos de Minas e garantindo mais qualidade de vida para a população. Destacam-se o asfaltamento das estradas rurais; recapeamento de ruas e avenidas na cidade e nos distritos; a viabilização do funcionamento da Santa Casa de Misericórdia, a construção de duas escolas e de uma nova creche no Bairro Barreiro; implantação de três novos postos de saúde e de uma policlínica; ampliação do programa Olho Vivo; e outras melhorias. (Folha Patense)

Poços faz Festa UAI

A 42ª edição da Festa UAI começa nesta quarta-feira, 10 de setembro, e promete cinco dias de celebração da cultura mineira. Dessa forma, a tradicional festividade ocupa a praça Paulo Afonso Junqueira, até domingo (14), com entrada gratuita para o público. Além disso, o evento oferece uma programação repleta de atrativos, como gastronomia típica, música sertaneja, danças folclóricas e mostras culturais. Sob o tema “O coração de Minas bate aqui!”, a festa abre oficialmente nesta quarta-feira com o tradicional Levantamento do Mastro.

Matriz de Aramantina será restaurada

A comunidade de Amarantina, em Ouro Preto, já pode comemorar a tão sonhada restauração da Matriz de São Gonçalo do Amarante. A notícia foi anunciada pelo presidente da Câmara, Vantuir Silva, em reunião realizada com o prefeito Angelo Oswaldo e o padre Armando Godinho. O custeio será feito por meio de recursos de excedente financeiro da Câmara Municipal de Ouro Preto da ordem de R$2 milhões e repassados à prefeitura com o acordo para a destinação para a restauração. (O Liberal – Ouro Preto)

Programa de JF ganha reconhecimento

O Programa Municipal de Nutrição Enteral e Oral (PMNEO), desenvolvido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), conquistou reconhecimento nacional ao ser destaque no Congresso Nacional de Formação dos Profissionais de Nutrição (CONFNutri 2025), realizado nos dias 3 e 4 de setembro, em Brasília. O trabalho apresentado, intitulado “O Impacto do Programa Municipal de Nutrição Enteral e Oral na redução dos índices de judicializações em Juiz de Fora”, evidenciou os resultados de uma política pública que, ao longo de 10 anos, tem transformado a vida de cerca de 1.300 pacientes da rede pública de saúde. (Portal RCW TV – Juiz de Fora)

Fexpo 2025 movimenta 9 milhões

A Fexpo 2025 comprovou mais uma vez sua força como motor econômico e cultural de Além Paraíba. De acordo com um estudo desenvolvido de forma independente pela economista alemparaibana Paula Esquerdo, o evento movimentou aproximadamente R$ 9 milhões na economia local — o equivalente a cerca de 1% do PIB anual do município. O levantamento aponta ainda que cada R$ 1,00 investido na Fexpo gerou R$ 1,17 de retorno econômico, impulsionando diferentes setores, como hotéis, restaurantes, comércio, transporte e serviços. (Agora Jornais)

